瓦格納進駐白俄羅斯兵力「8千變5萬」　奔襲140公里就能殺進基輔

▲瓦格納傭兵進駐白俄羅斯後，奔襲140公里就能殺進基輔。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

瓦格納傭兵集團首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）發動兵變之後，與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）達成協議，將帶著8000兵力進駐白俄羅斯。不過衛星照片卻顯示，白俄羅斯所建置的營地，規模足以容納5萬兵力。

中國軍事評論家「秦蓁說」指出，瓦格納將主力部隊轉移至白俄羅斯，可以立刻攻占烏克蘭北方的切爾尼戈夫州（Chernihiv Oblast），近期已有俄軍偵察部隊，出沒在白俄羅斯與烏克蘭邊境，烏軍邊防部隊日前也發現這些部隊的蹤跡。

▲空拍衛星照片顯示，白俄羅斯建置的瓦格納傭兵營地，足以容納5萬人。（圖／路透社）



「秦蓁說」認為，切爾尼戈夫市區與基輔距離140公里左右，瓦格納部隊可一路南下奔襲直取基輔，也可以在周圍地區進行陣地戰，但無論是哪一種方式作戰，烏軍都必須派遣重兵回防首都，讓烏克蘭反攻陷入被動。

▲瓦格納傭兵營地目前1個人也沒有，因為還在放假。（圖／路透）



但CNN日前直擊白俄羅斯的瓦格納營地，目前1個人也沒有。化名「蓮花」（Lotus）的瓦格納指揮官葉利札洛夫（Anton Yelizarov）在Telegram上表示，瓦格納戰士目前正在放假，直到8月初，之後將依普里格津的命令移往白俄羅斯。