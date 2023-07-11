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社會 社會焦點 保障人權

「妳身體一部分是我的肉」鬼父情勒猥褻女兒上百次　法院判決出爐

▲▼女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

北部一名男子猥褻親生女兒超過1年，不斷以言語情勒、恐嚇說「妳身體有一部分是我的肉」、「我的肉有給你，只有我可以摸」，最終被家人發現才讓案情曝光。對此，法院認定，男子猥褻女兒120次，依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判8年有期徒刑，全案可上訴。

判決書指出，女童的父母於2018年離婚，但女童從小就跟姑姑居住，只有禮拜五、六會去找爸爸，週日再回姑姑家。沒想到，就讀國小二年級的女童，於2019年10月5日開始被父親猥褻，除了洗澡時被摸私處、胸部之外，睡覺時也被多次觸摸。

猥褻情況持續到2020年12月25日，女童被父親毆打，經姑姑報警後，女童才向姑姑說出父親的惡行，讓姑姑自責又難過，憤而報警提告。

男子否認犯行辯稱，他跟女兒的關係良好，女兒還會跟他撒嬌說「爸爸，你抱著我，親吻我」，他也會觸摸對方的身體，就像摸小動物一樣，輕輕撫摸、愛撫著，強調沒有猥褻。另外，他認為，女童才國小，以常理來說應該不會記得那麼清楚，可能是誇大幫忙洗澡、睡覺的動作。

對此，女童證稱，她回家時都會被爸爸親、摸，甚至她說不要都會被以「爸爸」的身分壓制，「會說他是我爸爸，只有他可以摸我，其他人都不可以碰我，他說我身體有一部分是他的肉」，甚至要求她不可以將經過跟別人說。

法官不採信男子說法，認為男子以每周1至2次的頻率猥褻女兒，共計猥褻行為120次，因此依對未滿14歲女子犯強制猥褻罪判8年有期徒刑，全案可上訴。

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