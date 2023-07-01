桃園市提供6歲兒童抽血檢驗巴比妥　9人全未檢出異常

▲桃園市政府衛生局上月受理6歲以下幼童苯巴比妥檢測，總計接獲77位家長來電諮詢，9位接受檢測，檢測結果全數未檢出異樣情形。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府衛生局6月16日啟動6歲以下幼童苯巴比妥鹽(Phenobarbital)濃度血液檢測服務，並開放全市包括衛福部桃園醫院、林口長庚醫院等8家醫院共同受理檢測，總計有77通電話諮詢，協助抽血檢測9人，檢測結果日前出爐，全數未檢出異常情形，因近日已無服務需求，這項免費篩檢服務自7月起停止受理檢驗。



衛生局指出，這項檢測主要針對6歲以下幼童提供免費檢測服務，包括有林口長庚醫院、衛福部立桃園醫院、國軍桃園總醫院、聯新國際醫院、聖保祿醫院、敏盛綜合醫院、台北榮總院桃園分院、天成醫院等8家醫院均於第一時間提供苯巴比妥鹽濃度血液檢測服務，期間共有77位有疑慮家長撥打專線電話諮詢，最後有9位幼童抽血檢驗，最終結果皆未檢出異常。

衛生局除感謝這8家醫院協助外，並於6月14日啓動「苯巴比妥稽查專案」，全數查核持有苯巴比妥藥品之183家藥局與醫療院所，同時回溯查核處方來源之5家診所及醫院，總計稽查188家，並未查獲有不當處方使用或流向不明之情事。

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衛生局提醒，桃市13區皆有基層診所與藥局，市民朋友如有身體不適或用藥疑問，建議優先洽詢住家附近診所醫師或藥局藥師，切勿亂吃來歷不明或推薦藥品，也不要推薦藥品給他人，以維護自己與家人健康。