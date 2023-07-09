國1台中段連續火警！休旅車燒到剩車架...邊坡惡火一度全線封閉

▲國道1號台中段今日上午連2起火警，先是162k附近發生邊坡火警（左），165k又傳出休旅車起火（右）。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

國道1號台中段南下今日一早不平靜，先是9時40分162k后里段發生邊坡大火，兇猛火勢一度釀全線封閉，消防人員獲報趕緊前往撲滅；9時50分165.2k處一輛休旅車因不明原因起火，駕駛趕緊停靠路肩逃生，整輛休旅車被燒到僅剩下車架，無人傷亡。兩起火警是否有關連則待國道警方、火調人員調查釐清。

▲▼ 國1邊坡火警案，有民眾拍下事發當下情況，只見火煙不斷往空中飄竄，相當驚悚。（圖／民眾提供）



台中消防今日9時40分獲報，在國道1號南下162k附近發生邊坡火警，立即派遣后里、豐原、外埔分隊，7車20人前往搶救，現場火勢兇猛，不斷往一旁草叢、樹木延燒，甚至有火星飄到北上草叢處，造成對向也有樹木燃燒，國道上車輛趕緊閃避，造成嚴重回堵，一度全線封閉，南下處火勢在10時12分撲滅，北上處火勢在10時15分撲滅，總燃燒面積約400平方公尺。

▲▼ 僅隔不到10分鐘，165k處附近又傳出休旅車火警，全面燒毀。（圖／民眾提供，下同）



9時50分，消防局接獲國道1號南下165.2k有一輛休旅車起火燃燒，派遣神岡、豐原分隊前往，由神岡分隊長蔡世鴻帶隊，抵達後立刻出水滅火，火勢在10時13分撲滅，駕駛無受傷。

現場照片顯示，邊坡火警火勢兇猛，整片樹林陷入火海，從1公里遠便可以看見火煙往空中飄竄；休旅車火警也相當驚悚，只見整輛轎車燒到焦黑，難以看出車輛原貌，只剩下休旅車車架躺在路中。