恐怖巧合！8人「路過國道大火」3分鐘後儀表板亮燈　惡火瞬間吞車

▲國道1號南下台中段今日傳出連續火警，一輛休旅車路過此處後，不到3分鐘儀表板上故障燈亮起，下秒就發生火燒車。（圖／民眾提供）



記者許權毅／台中報導

國道1號今（9）日上午發生連續2起火警，先是162k附近發生大面積邊坡火警，相隔僅僅3分鐘，剛路過此處的一台休旅車起火燃燒，駕駛連同車上7人趕緊逃生，整輛車燒毀；駕駛表示，當下看見儀表板亮燈，緊急停靠避車彎，不料沒多久車子就開始冒煙。國道警方初步調查，兩件火災初判並無因果關係，詳細仍待調查。

國道第三警察大隊指出，今日9時47分國道1號南下161k到162k附近邊坡樹叢不明原因起火，火星飄散至中央分隔島，造成南北向均受到火煙影響，由消防人員在10時24分控制火勢，11時50分完全撲滅大火，無人受傷。

不料，相隔僅僅3分鐘，9時50分在南下165k處，一輛休旅車在避車彎起火燃燒，車上8人均逃出車外，消防人員在10時25分撲滅火勢，車上人員均平安。

駕駛向警方稱，事發當下是車輛的儀表板有故障燈號亮起，趕緊停靠在避車彎檢查，沒過多久，車輛便冒出陣陣濃煙，被大火給吞噬，所幸眾人皆平安無事，但出遊計畫也遭完全打亂。

台中消防指出，今日9時40分左右獲報，在國道1號南下162k附近發生邊坡火警，立即派遣后里、豐原、外埔分隊，7車20人前往搶救，現場火勢兇猛，不斷往一旁草叢、樹木延燒，甚至有火星飄到北上草叢處，造成對向也有樹木燃燒，國道上車輛趕緊閃避，造成嚴重回堵，一度全線封閉，南下處火勢在10時12分撲滅，北上處火勢在10時15分撲滅，總燃燒面積約400平方公尺，起火原因仍待調查釐清。