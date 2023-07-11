貨輪出港撞紅毛港護岸　擋浪牆破「導航燈彎腰」至少要賠250萬

▲華春輪出港撞上紅毛港護岸。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

一艘2萬7千多總噸的新加坡籍貨櫃輪「華春輪(WAN HAI 312)」10日晚間7點多，預計從高雄港64號碼頭出港，並由黃姓領港透過無線電(VHF)向信號台申請出港排班，不過，在離開泊位時，船身卻擦撞到紅毛港護岸。台灣港務公司表示，該事件無人員傷亡及油汙染，初步估計相關損失約新台幣250萬，將向肇事船方求償。

台灣港務公司指出，華春輪10日由黃姓領港19:09透過無線電（VHF）向信號台申請出港排班，另向港務港勤公司（以下簡稱臺港勤）申請1艘拖船協助作業，臺港勤調派1艘3400匹馬力拖船支援出港。拖船於19:14抵達船邊，協助該輪19:20離開泊位，19:40於66號碼頭前方水域調頭完畢，19:55船身擦撞到紅毛港護岸。

▲▼華春輪出港撞紅毛港護岸，擋浪牆破、導航燈歪。（圖／記者賴文萱翻攝）

初步了解，華春輪擦撞事故造成該處第一支到第三支導航燈範圍間，擋浪牆有2處明顯撞擊痕跡，並有多處破損、傾斜及位移情形，一支導航燈遭撞損傾斜，還有一支景觀燈傾倒受損。另外有一支景觀燈則因擋浪牆遭撞導致傾斜，但初步確認功能未損。

港務公司今日主動邀集船方萬海航運公司、P&I萬亞海事保險公司等至現場會勘，針對該護岸水下結構設施，高雄分公司維護管理處12日上午將進行該護岸擋浪牆全線範圍水下結構檢查。

初步估計，受損導航燈及景觀燈損失金額約新台幣250萬，其餘護岸設施如陸域擋浪牆及水下結構設施，待明日進行水下結構檢查後始可評估。

▲▼初步估計相關損失至少250萬，港務公司將一併向肇事船方求償。（圖／記者賴文萱翻攝）

為考量船舶進出港航行安全，高雄分公司將立即將受損導航燈移除並安裝臨時導航燈，另為維護現場安全將於現場圍設警示設備，相關費用均列入求償項目，後續一併向肇事船方求償。

港務公司表示，現該輪由航港局南部航務航中心管制出港，目前暫泊第四錨區，本案無人員傷亡及油汙染情形，港埠作業正常，不影響港區運作。

針對本次船舶擦撞港埠設施事件，現由行政院交通運輸安全委員會及交通部航港局刻正調查中，後續高雄港務分公司檢視調查報告，就調查單位提供的建議進行討論，以提升港口航行安全。