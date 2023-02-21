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港公司再奪「工程界奧斯卡」2獎項　台北港、高雄港都獲獎

▲▼ 。（圖／港務公司）

▲臺北港S07、S08 -17.7公頃新生地填築完工照。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

台灣港務公司111年再度獲得工程界奧斯卡獎「公共工程金質獎」，獲獎的工程分別為基隆分公司主辦的「臺北港南碼頭S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程」及高雄分公司主辦的「高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程」，後者另外也榮獲勞動部第16屆優良工程金安獎佳作。

港務公司表示，「臺北港南碼頭S07、S08護岸暨後線圍堤造地工程」獲獎特色為新設臨時護岸使用拆除之臨時圍堤材料回收再利用，新生地優先利用操船水域浚挖土方填築，節省工程費約13.9%，並達節能減碳之效。

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該工程於110年6月優先完成填築S08-1新生地(約7.4公頃)先行交付招商使用，111年6月完成剩餘S07-1新生地(約10.3公頃)，111年7月提前完成全案17.7公頃新生地分段驗收及交付營運使用；完工後除可增加港埠用地及租金收入外，同時改善港內機能、活化整體使用效益。

▲▼ 。（圖／港務公司）

▲高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程空拍照。（圖／港務公司）

另獲獎之「高雄港第七貨櫃中心計畫-S1~S3碼頭護岸及新生地填築工程」是為提升高雄港競爭力及永續發展，全力推動第七貨櫃中心計畫並分為二期施工，其中第一期S4~S5碼頭護岸及新生地填築工程已完工，陸續施作S1~S3碼頭後線貨櫃場地及相關營運基礎設施。

該工程係新建S1~S3碼頭設計總長1,230m水深達-18m、供世界最大24,000 TEU貨櫃船泊靠，為克服波浪影響提升水域作業靜穩定，依碼頭不同區位功能需求，設計上採用不同結構型式(如重力式、鋼管(板)樁式、棧橋式、沉箱式)，其中創新使用減壓式鋼管(板)樁結構，可減少主樁受力，同時利用回收洲際一期圍堤沉箱作錨碇結構減省工程費。

另為拓寬航道空間，將高雄港二港口初建時，由國人首創圓形沉箱式防波堤，其中南堤部分13座圓形沉箱予以移設再利用，做為生態潛堤，豐富港區生態多樣性，完工後可大幅提升高雄港的貨櫃裝卸能量，強化高雄港在全球海運市場競爭力，持續扮演貨櫃轉運樞紐港的角色。

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