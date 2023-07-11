國際生物奧林匹亞競賽揭曉　台學生奪3金1銀「國際排名第3」

▲國際生物奧林匹亞競賽，台灣學生奪下3金1銀，國際排名第3，圖為參賽學生（左至右）李彥緯、郭宸彰、林軒名、王柏翔。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

第34屆國際生物奧林匹亞競賽成績昨（10日）揭曉，代表我國參賽的4名台灣學生，在80個國家、320名參賽學生中，總共拿下3金1銀的佳績，國際排名為第3名，成績僅次於新加坡及印度。

本屆國際生物奧林匹亞競賽由阿拉伯聯合大公國，共有80個國家、320名學生參賽，台灣則有4人參賽，最後奪下3金1銀，其中建國中學王柏翔（個人排名第11名）、台南一中林軒名（個人排名第18名）、台中一中郭宸彰（個人排名第21名）拿下金牌，建中李彥緯（個人排名第36名）獲得銀牌。

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教育部表示，我國代表隊由國內大學20多名教授組成輔導團隊負責培訓，歷經初賽、複賽、選拔營、決選營4階段，從全國166所學校、3504名學生中選出4名學生代表參賽。代表團由中山大學教授江友中擔任領隊、中興大學退休副教授蕭淑娟擔任副領隊，並由台灣師範大學退休教授王穎、嘉義大學教授楊奕玲等人協助競賽試題審閱、翻譯及成績仲裁等工作。

對於獲獎學生，教育部指出，為獎勵學生優異表現，根據「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，獲得本項競賽金、銀、銅牌獎者，可保送大學各本學系或推薦入大學各學系。另於競賽獲金牌、銀牌及銅牌獎者，分別可獲得教育部頒發20萬元、10萬元及5萬元獎學金。

國教署則表示，選拔及培訓學生過程艱辛，感謝輔導團隊協助，這項競賽明年將由哈薩克主辦，將持續選、培訓優秀學生參與競賽，以促進台灣與國際交流，拓展學生國際視野，並爭取榮譽。

▲國際生物奧林匹亞賽，台灣學生奪3金1銀，在國際排名第3。（圖／教育部提供）