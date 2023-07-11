2024 大選倒數6個月！ 應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑

▲2024大選倒數6個月，應曉薇盼藍營團結：多頭馬車往ㄧ個方向跑。（資料照片）

政治中心／採訪報導

2024 大選倒數6月，日前（9日）侯友宜在新北市土城區宜蘭同鄉會時向韓國瑜道歉，下一步是否能提升侯友宜選情？國民黨重返執政平步青雲？面對本黨總統提名前的暗潮洶湧，提名後竟還是暗潮洶湧，看得藍營自己眼花撩亂，樂在他黨拍手叫好。

選舉最怕分化，多頭馬車後如果能同往ㄧ個方向跑，國民黨沒有被看衰的理由。面對選舉不到200天，面對各種假想題應曉薇表示，從政以來始終要求自己「堅持做對的事」，也始終相信從事政治唯真不破。提及國民黨近日風波，「侯韓會當日自己也在現場，因爲我的眼睛沒沙子。看到的都是光明。」也因爲曾經擔任中常委，「在中常會提建言很正常，造謠嫁禍有中常委要提案換侯就是假消息。」

應曉薇說，「我選擇跟著禿子走，是我不變的選項。」至於朱主席是由全體黨員投票產生，背負的責任和壓力不言可喻，所以相信黨、相信主席就是應曉薇現在的態度。「不隨之起舞、不隨波逐流一如韓國瑜鼓勵大家的，只等那信號一響、只等那信號一亮，我們就展開閃電攻擊，打一場轟轟烈烈的勝戰」。

團結不是口號、政黨輪替不是標語、非綠大聯盟不是散沙，此時此刻國民黨需要的是用行動、信心打一場轟轟烈烈的勝戰。侯友宜說「拍謝」，韓國瑜說「愛與包容是我不變的信念」，朱立倫主席當然可以說「國民黨撥雲見日大家拭目以待」。