好市多起司驗出「1級致癌物」！持續下架中　過去進口情形明公布

▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（11）日公布邊境查驗結果，共計10項產品不合格，先前公布的好市多自美國進口的「油漬摩佐羅拉乾酪」也在列，該產品在邊境被驗出1級致癌物環氧乙烷，經後市場抽驗發現效期內產品也有檢出，已請業者下架回收，食藥署也提高邊境查驗比率至20~50%，明將公布過去進口情形。

食藥署邊境查驗6月時發現好市多報驗一批油漬摩佐羅拉乾酪被檢出環氧乙烷，不合格產品未輸入，而食藥署追查已輸入國內同品項不同批號產品，仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，即請高雄市衛生局啟動後市場查核。衛生局6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。

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環氧乙烷是國際癌症研究中心（IARC）公布一級致癌物，長期接觸恐增加血癌、淋巴癌以及神經病變風險，林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海表示，環氧乙烷在美國、加拿大核准使用作為香料、芝麻薰蒸殺菌的農藥，但根據研究顯示，環氧乙烷有致癌性，因此歐盟禁止將其用作殺蟲劑，台灣也禁用，不得檢出。

食藥署副署長林金富表示，目前好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」在效期內的產品僅剩1批號，食藥署一查獲違規就立即向消費者示警。至於該產品，過去進口紀錄仍在調閱中，將於明日例行記者會上ㄧ併公布。

今日邊境違規產品中，另有2批松露被驗出重金屬「鎘」超標，分別來自法國與義大利，均在邊境遭攔截。此外，有業者自美國進口的櫻桃、覆盆莓也分別被驗出不得檢出農藥「滅芬座」、「必芬蟎」，林金富說明，滅芬座是一種殺菌劑，台灣僅准用於胡瓜上，必芬蟎則可用於西瓜、草莓、柳橙等39種蔬果，但因台灣種植覆盆莓業者少，尚未接獲殘留評估申請。

▼美國出口「鮮紅櫻桃(FRESH CHERRIES)」檢出農藥殘留含量不符規定 。（圖／食藥署提供）