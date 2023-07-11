民眾報案自己要搶銀行！　武警特警荷槍實彈衝現場戒備

記者魏有德／綜合報導

長沙公安局110勤務指揮中心今（11）日中午接到一名民眾報案，稱其要準備搶銀行。警方接報後不敢怠慢，不僅讓轄區派出所員警第一時間趕赴現場，同時，也有目擊者拍到，在市區兩間銀行的路邊停放不少警車，甚至包括特警、武警的車輛和全副武裝荷槍實彈的員警在一旁集結戒備。

▲長沙有民眾報案稱自己要搶銀行，警方派出武警特警到場戒備。（圖／翻攝潮新聞，下同）

《潮新聞》報導，7月11日中午，長沙市公安局辦公室工作人員就此事回應稱，確有此事發生，相關人員已被警方控制，具體案情不便透露，請關注官方通報。

透過圍觀群眾拍下的影片顯示，在長沙的某「中國銀行」和「中國工商銀行」分行外聚集了不少全副武裝的制服員警，還有特警人員從車輛上取下防彈盾牌，對街則是有部分民眾駐足看熱鬧，至於影片中並未出現「搶銀行」的情況。

一名圍觀的民眾表示，事發地點位於長沙汽車西站楓林三路，中國銀行（望城坡支行）與中國工商銀行（長沙汽車西站支行）附近，「事發後有大量警力到達現場，出警很迅速。」

附近商家則透露，有一名男子在路上喊著要搶銀行，「看上去可能精神不正常，隨後有警察趕到將此人抓獲，被逮時，此人手上沒有拿兇器。」