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大陸 大陸焦點 特派現場

女大生當街遭「擄進公廁虐殺亡」！家屬淚曝：已被跟蹤騷擾數月

▲▼追求未果，男子殺死女孩。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲白T兇手被警方圍著。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

記者鄭思楠／綜合報導

湖北荊門有網友9日爆料稱，山西一男子驅車到達前女友所居住的石龍鎮義和村，蹲守一周後，見到前女友，駕車撞人未果，就將她抓進廁所連砍數刀死亡。不過，死者家人闢謠了此說法，父親表示，兇手並非女兒的前男友，兩人沒有交往過，是男方一直追求未果。命案發生前幾天，兇手的父親甚至打電話提醒女方要小心，稱兒子「要殺了女孩全家」。

據《瀟湘晨報》報導，網傳影片中，一名身穿白色T恤的年輕男子被多人圍住。一旁有聲音在喊，「蹲下，不要跑。」在另一個影片顯示，村子裡停了不少警車，多名村民聚在一起圍觀。

7月9日，爆料人付姓男子表示，事情發生在7月2日7時許，案發後他剛好經過現場，有同學是村委會的工作人員，參加了當時圍捕兇手的工作，便向對方了解了事情前後經過。

付男稱，該男子為山西人，與被害人李女是同學，都是在讀研究生，兩人曾談過一段時間戀愛，後李女覺得男子性格不是很好，便提出分手，遭到拒絕。隨後，該男子在武漢租車開往李女居住的義和村，要求其退還戀愛期間諸多費用，李女不願與他見面，「那個男生不依不饒，在那個地方一直等那個女生。」

付男稱，直到7月2日早上，該男子成功蹲守到李女，並開車撞向她，但被李女躲開，「車被撞得很嚴重，當時就熄火了。」他表示，當時李女在躲閃車輛時摔倒在地，該男子從車上拿了管制刀具將其抓到一公共廁所，將其砍死，「聽我同學說，比較慘烈。」

據付男透露，事發後，當地的警察、村民等對男子進行圍捕，由於車輛被撞後無法啓動，該男子遊過一條河躲進了附近山林，直到當天18點左右才被抓捕，「當時搜沒搜到，附近一農婦看到，就把事情報告了，派出所等人就把人逮住了。」

7月9日，被害人的父親李父表示，女兒確實於前幾日被殺害，但這名男子並不是女兒的前男友。李父稱，之前他有聽女兒提到過，男子姓趙，是山西人，「我女兒說這個人在追求她，但我女兒了解、接觸了一下，覺得這個人性格不好、人品不好，就拒絕了他。」

▲▼追求未果，男子殺死女孩。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

▲村子停了不少警車。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

同時，李父闢謠稱，女兒也不是研究生，而是剛剛大學畢業，她在準備考研究生，「她買了好多書，天天在家讀書。」至於趙男開車前來問李女要回戀愛期間的花費一事，李父認為不可能，「我從來沒有缺過她的錢，我女兒也很聽話的，她也不亂花錢，這個事情我覺得百分之百是謠傳。」

李父透露，在他的了解中，趙男多次糾纏威脅女兒。李父稱，早在今年3月，趙男便來村裡找過李女，後來他聯繫了趙男的父親，讓他將趙男帶回。

李父稱，從在派出所了解到，6月9日，趙男父親曾在山西報警，並提醒李女，「兇手要過來把妳們全家都殺。」因為李女當時不在家，打電話回來告訴爺爺奶奶「注意點」。

之後李女曾去深圳找同學，在深圳再次報警。但上述兩件事，李父及妻子皆在廣東打工，並不知情，「要是知道她當時去深圳是為了躲避趙男，我們就不會催她回來了。」

李父稱，6月19日，李女回到了老家，「聽我父親說，女兒才在家練了3天車，就被殺害。」李父透露，趙男在村裡待了很多天，期間派出所出了3次警未找到人。6月29日，是李女最後一次報警，當時警員要李父的父親把門關緊，不要隨便開門，「但就在離我房子可能還不到100公尺，有個小旅館，兇手就在那裡住旅館，住了幾天。」

李父稱，事發後，女兒的屍體被拉到了殯儀館，「下午差不多到晚上才讓我們見到人。」目前，他暫未收到女兒的死亡鑑定報告，「說在15個工作日內給我。」

「女兒在7月9日上午已經下葬，現在孩子媽媽狀態很差」，李父稱，事發後，政府出了16.7萬元人民幣的喪葬費，但男方家屬並未聯繫過他。

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