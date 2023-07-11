英國妹來台定居生子　忠孝敦化站掉東西結局超驚訝

記者陳俊宏／綜合報導

一名英國女生和老公選擇來台灣定居生小孩，結果她有次搭台北捷運藍線時，在忠孝敦化站不小心弄丟居留證，後續發展讓她很驚訝，因是透過「百萬YouTuber」找回居留證。

根據《不要鬧工作室》拍攝的影片，由於女主角Ann不想曝光個資，因此這個故事由美國女生Katherine轉述。Katherine說，此事發生在2022年，Ann有天正在要去打疫苗的路上弄丟居留證；隔天《不要鬧工作室》創辦人強尼在回公寓途中，無意間發現一樓公布欄竟放著一張外國人居留證。

▼Katherine（圖）轉述Ann的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Katherine表示，神奇的是，強尼住在紅線的中正紀念堂站區域，和忠孝敦化站相隔很多站，由於他這幾年越來越來找外國人來拍攝，所以與其像正常人一樣，把居留證拿去警局，他決定上網搜尋失主；沒想到幾天後女主角回訊息，提議下班後自己來拿。

強尼指出，女主角下班後帶著巧克力來感謝他，「她其實人超好，我就順便跟她講，我的正職工作室採訪外國人。」但由於對方本身工作忙碌，且個性很害羞，所以由Katherine轉述。

Katherine提到，Ann當時和老公想搬來亞洲找新工作，由於女主角正好懷孕，做過很多功課後，因台灣醫療體系和他們的需求很符合，最終選擇台灣，「在來台灣之前，她其實早有聽過台灣人非常友善，但她本人還是很驚訝，居留證就這樣找回來。」