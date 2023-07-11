　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

英國妹來台定居生子　忠孝敦化站掉東西結局超驚訝

記者陳俊宏／綜合報導

一名英國女生和老公選擇來台灣定居生小孩，結果她有次搭台北捷運藍線時，在忠孝敦化站不小心弄丟居留證，後續發展讓她很驚訝，因是透過「百萬YouTuber」找回居留證。

根據《不要鬧工作室》拍攝的影片，由於女主角Ann不想曝光個資，因此這個故事由美國女生Katherine轉述。Katherine說，此事發生在2022年，Ann有天正在要去打疫苗的路上弄丟居留證；隔天《不要鬧工作室》創辦人強尼在回公寓途中，無意間發現一樓公布欄竟放著一張外國人居留證。

▼Katherine（圖）轉述Ann的故事。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Katherine表示，神奇的是，強尼住在紅線的中正紀念堂站區域，和忠孝敦化站相隔很多站，由於他這幾年越來越來找外國人來拍攝，所以與其像正常人一樣，把居留證拿去警局，他決定上網搜尋失主；沒想到幾天後女主角回訊息，提議下班後自己來拿。

強尼指出，女主角下班後帶著巧克力來感謝他，「她其實人超好，我就順便跟她講，我的正職工作室採訪外國人。」但由於對方本身工作忙碌，且個性很害羞，所以由Katherine轉述。

Katherine提到，Ann當時和老公想搬來亞洲找新工作，由於女主角正好懷孕，做過很多功課後，因台灣醫療體系和他們的需求很符合，最終選擇台灣，「在來台灣之前，她其實早有聽過台灣人非常友善，但她本人還是很驚訝，居留證就這樣找回來。」

ET快訊
日本人超怕台灣1飲品！　噁嫌「像草藥的味道」
快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里
囂張議長郭信良收賄千萬內幕！　1句話囂張嗆官員：我要2週
郭台銘要併購民眾黨　柯文哲：我怕到不敢接電話
李玟8.8億房產老公拿不到！生前簽「長命契」無負債　離世全給
台南「狀元」遭虐死丟包醫院　姊泣訴：不知要去哪招魂
台鐵神秘插座警告「旅客勿用」遭無視爽充！專家嘆：準備換手機

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

周末可能有颱風「範圍頗大」　威脅台灣機率曝

英國妹來台定居生子　忠孝敦化站掉東西結局超驚訝

不用高富帥！4星座女更愛「三平男」　羞讚：根本未開發金礦

白飯之亂最大輸家　鄉民分析店家、學校最慘：學生過了就過了

快訊／台南大雨特報　防雷擊強風

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

今起防大雷雨！周末下更多　可能生成颱風

日本人超怕台灣1飲品！噁嫌「像草藥的味道」　他震驚：很難想像

20多歲男胃穿孔送急診　醫揭「3大不良習慣」都是病因

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

台南男被擄！丟包醫院不治　家屬痛哭求真相：下手很狠

北科大白飯之亂老闆已原諒　系主任發聲：資財是吃飯系

行人挨車撞傷還被罰500元！　網看畫面罵爆「要走田裡？」

《偷偷藏不住》曖昧名場面好甜　趙露思餵吃草莓..陳哲遠連手一起吃

抓到了！拔走5億高中生母住家巡邏簽到簿　男子深夜落網

周末可能有颱風「範圍頗大」　威脅台灣機率曝

英國妹來台定居生子　忠孝敦化站掉東西結局超驚訝

不用高富帥！4星座女更愛「三平男」　羞讚：根本未開發金礦

白飯之亂最大輸家　鄉民分析店家、學校最慘：學生過了就過了

快訊／台南大雨特報　防雷擊強風

北科大白飯之亂　醫揭「Hangry」：先喝珍奶或冰可樂啦

白飯之亂北科資財營總召深夜發聲　10分鐘影片還原7大疑點

今起防大雷雨！周末下更多　可能生成颱風

日本人超怕台灣1飲品！噁嫌「像草藥的味道」　他震驚：很難想像

20多歲男胃穿孔送急診　醫揭「3大不良習慣」都是病因

日本九州北部豪雨成災　已知5死3失聯

台灣「大改款LEXUS LM」規格曝光！4、7人座都有　油電雙動力

周末可能有颱風「範圍頗大」　威脅台灣機率曝

亞洲50第1名餐廳美食台灣也吃得到　LeDu主廚7／16、17客座COAST

六年級生扛華碩！　2人被施崇棠欽點原因曝光

快訊／上班注意！　國1「2車追撞」紫爆回堵3公里

「囂貪議長」一招自以為神布局收賄千萬　反成3收押鐵證

股王淪壁紙！一度超越貴州茅台稱霸A股　這公司黯然退市

郭台銘要併購民眾黨　柯文哲：我怕到不敢接電話

快訊／台中「排隊美食」起火　頻傳爆裂聲

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

生活熱門新聞

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

城隍警示小心火和電　4生肖注意

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

女赴日旅遊在洗手台嘔吐！餐廳怒趕人

熱炒店道歉大和解！北科大學生曝「學校逼的」

台鐵插座貼勿用標語！專家曝無視下場

白飯吃到飽！熱炒老闆「過往回覆」遭挖

UNIQLO「免費好康」被挖出

降溫了！11縣市大雨特報　雨下到晚上

北科資財營總召深夜發聲　還原7疑點

昇恆昌延10年營運期　網怒：政府違法

更多熱門

相關新聞

外國妹來台　卻被老闆娘逼哭

外國妹來台　卻被老闆娘逼哭

烏克蘭女子Tanya來台灣，品嚐素食餐廳，「早聽過台灣素食是世界有名」，聽到老闆娘暖心的一席話卻哭了。

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」

美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

關鍵字：

不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

即／陳凱倫性侵未遂！任教校方暫停聘僱

台南男生前遭私刑畫面曝！臉腫變形被逼擦血跡

Joeman、妮婭分手：決定還彼此自由

人妻搞上帥禮賓！酒後一夜情「一發中獎」

獨／前富邦隊員逼隊友妻吞吐　判1年8月

變天集水彈　最快周末恐有颱風生成

醫師挺北科大學生：白飯免費等於吃到飽

城隍警示小心火和電　4生肖注意

林采緹追問男友「生過的有比較鬆嗎」

縣城隍廟大駕警示　農曆7月小心兩件事

藥師點名5種人「最需要吃B群」！愛喝酒上榜了

「4生肖」下半年工作運超旺　有望升職加薪

導航要用Google還是Apple？鄉民大讚1優點選它

51歲女星「母子戀5年」！小17歲尪爆「2周沒回家」

日人超怕台灣1飲品！眾人揭關鍵原因

更多

最夯影音

更多
機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！

機器人被問「是否背叛人類」　翻白眼怒答：我現在很滿意！
星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

星展 X 永續英雄聯盟：鮮乳坊 翻轉台灣酪農業的鮮乳革命！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

Jennie疑壓力太大突「蹲下爆哭」　舞台上淚唱：我沒有傷害誰！

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

台東男尾隨26歲女猛砍頸　遭4猛漢打趴喊：地板很燙

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

王瞳掛回和艾成婚紗照：喘不過氣　憶事發當天「接記者電話才知」

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面