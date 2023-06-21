美洋娃娃來台！中國混血爸「台灣老公比較好」　擇偶條件曝

記者陳俊宏／綜合報導

長得像洋娃娃的美國21歲女子Yana，現在住在台灣，她表示，爸爸是一半中國、一半美國混血，「他覺得台灣老公比較好」。她也分享自己的擇偶條件，「要有深色頭髮、深色眼睛，不能太壯，我害怕肌肉。」

Yana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國紐澤西，爸爸則住在西雅圖，「他送我來台灣學中文，因為他在台灣有認識的人脈。」她提到，雖爸爸有一半中國人血統，但他就像百分百的美國人，沒學過中文，覺得繁體字很酷，「我現在來台學中文，他感到很驕傲。」

▼Yana被爸爸送來台灣學中文。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

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Yana表示，爸爸知道她現在的年紀會開始約會，所以如果未來有對象，他覺得台灣老公比較好；爸爸西雅圖住家附近有鼎泰豐，他常去也非常喜歡，「他跟我講過，如果我台灣有機會認識鼎泰豐師傅，也不見得是件壞事。」她回憶，第一次在台灣去鼎泰豐，還看他們的透明廚房玻璃看半天。

Yana說，如果未來老公是台灣人，那她可把繁體字的寫作能力練更好，「好笑的是，我這學期期末寫作報告題目，正好是《我理想的男人》。我寫他必須尊重所有的人，不管他們是什麼社會地位，因為在美國我看過一些討厭的人，他們對服務生和清潔員不禮貌，這我沒辦法。」

「這男生必須要知道他人生追求的是什麼」，Yana表示，她欣賞努力和渴望成功的人，最後對方必須至少要會雙語，「這樣我們才會合，因為我正在學中文和西班牙文，在美國我碰過不少只會講英文的人，他們不太尊重英文講不完美的人。」她也透露現在單身，並開出擇偶條件，「他要有深色頭髮、深色眼睛，不能太壯，我害怕肌肉。」