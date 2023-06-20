美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

記者陳俊宏／綜合報導

長得像洋娃娃的美國21歲女子Yana，被一對台灣阿公阿嬤領養到台灣，結果被餵食到太飽，還因此跑去廁所吐，讓她直呼「很過分」。她後來得知「很過分」帶有負面意思，「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了。」

▼Yana分享來台心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



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Yana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國紐澤西，自己的阿嬤是中國人，爸爸是一半中國混血，爸爸有一些親戚在台灣，「但我爸不會說中文，所以我一直很想學中文，來展現我對阿嬤的尊敬，這就是為何我爸送我來台灣，因為他有認識一對台灣阿公阿嬤可以照顧我。」

Yana表示，她剛來台灣很緊張，台灣阿公、阿嬤很貼心帶零食跟日用品給她，「隔天就約我去吃晚餐，吃完還問我要不要幫去跟他們一起住，真的非常熱情。於是我搬去跟他們住一周，他們不但煮飯給我吃，還介紹他們的朋友，他們朋友的阿姨還想幫我介紹他們的孫子。」

▼Yana說，台灣阿公阿嬤「很過分」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）



Yana說，阿公阿嬤詢問可以領養她嗎，「我說好啊，有一次阿嬤煮了整桌好料，我通常也吃不多，吃了幾道菜後，我跟她說我飽了，她卻幫我夾更多的菜，我不想失禮只好繼續吃，結果吃到最後太撐，只好偷跑到廁所吐。」

Yana直呼，「我覺得他們很過分，有點太過熱情。」《不要鬧工作室》創辦人強尼解釋，「很過分不太適合這樣用，帶點負面意思。」她聽完指出，「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了 。」