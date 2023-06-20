　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

記者陳俊宏／綜合報導

長得像洋娃娃的美國21歲女子Yana，被一對台灣阿公阿嬤領養到台灣，結果被餵食到太飽，還因此跑去廁所吐，讓她直呼「很過分」。她後來得知「很過分」帶有負面意思，「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了。」

▼Yana分享來台心得。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Yana接受《不要鬧工作室》訪問指出，她來自美國紐澤西，自己的阿嬤是中國人，爸爸是一半中國混血，爸爸有一些親戚在台灣，「但我爸不會說中文，所以我一直很想學中文，來展現我對阿嬤的尊敬，這就是為何我爸送我來台灣，因為他有認識一對台灣阿公阿嬤可以照顧我。」

Yana表示，她剛來台灣很緊張，台灣阿公、阿嬤很貼心帶零食跟日用品給她，「隔天就約我去吃晚餐，吃完還問我要不要幫去跟他們一起住，真的非常熱情。於是我搬去跟他們住一周，他們不但煮飯給我吃，還介紹他們的朋友，他們朋友的阿姨還想幫我介紹他們的孫子。」

▼Yana說，台灣阿公阿嬤「很過分」。（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

（圖／翻攝「Stopkiddinstudio」YouTube）

Yana說，阿公阿嬤詢問可以領養她嗎，「我說好啊，有一次阿嬤煮了整桌好料，我通常也吃不多，吃了幾道菜後，我跟她說我飽了，她卻幫我夾更多的菜，我不想失禮只好繼續吃，結果吃到最後太撐，只好偷跑到廁所吐。」

Yana直呼，「我覺得他們很過分，有點太過熱情。」《不要鬧工作室》創辦人強尼解釋，「很過分不太適合這樣用，帶點負面意思。」她聽完指出，「他們人真的太好了，只是對我來講有點太多了 。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
統神發聲回應蕾菈2度謝罪！不舒服不代表性騷　認：是節目效果
黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範：不講義氣又自私
律師曝「黃子佼罪名及最重刑期」：有機會安全下莊
黃子佼扯大S黑底！　汪小菲「速抵台北」抱兒子與張蘭直播
黃子佼爆13藝人黑料　陳文茜：人性無底線！揭阿雅慘況
網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

孕婦剖腹產還指導夫如何拍　「他上一胎沒按到開始鍵」

學生求職最愛「TOP 10企業」公開　藥妝店應徵夯、冠軍是連鎖咖啡店

摩斯早餐獲推很便宜！價格曝光　還有「隱藏版服務」

中部「宗教學校」爆霸凌！　過動兒衰成中輟生逼轉學

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

知名作家被控性侵連2次道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

「你忘了世上還有愛」吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

吳宗憲盼黃子佼平安「仍會提告」　揭他10年前求情「小模事件」黑歷史

任容萱男友遭影射「酒後性騷」　她露面發聲：不知道事情的全貌

黃子佼性騷「認錯→暴走」重點整理　「地圖砲+道歉孟耿如」..爆完送醫

黃子佼毀滅性爆料後失聯　警證實：酒後情緒不穩送醫

孟耿如堅強發聲「我們是一家人」　強忍眼淚：會一起面對，一起彌補

孕婦剖腹產還指導夫如何拍　「他上一胎沒按到開始鍵」

學生求職最愛「TOP 10企業」公開　藥妝店應徵夯、冠軍是連鎖咖啡店

摩斯早餐獲推很便宜！價格曝光　還有「隱藏版服務」

中部「宗教學校」爆霸凌！　過動兒衰成中輟生逼轉學

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

一戀愛就眼瞎！4星座傻妹「都遇到渣男」　雙魚女超好哄

2023 ETtoday高爾夫球菁英賽　6／28相約揮桿激盪ESG共好理想

知名作家被控性侵連2次道歉　認互傳裸照「我沒有性侵」

「你忘了世上還有愛」吳若權喊話黃子佼：沒人是聖人！再勇敢一次

孕婦剖腹產還指導夫如何拍　「他上一胎沒按到開始鍵」

「HONDA CR-V雙生車」開賣！不吃油可跑91公里　折合新台幣85萬

JYP職員認為Sana最美！看過海嫄「學貓叫」　Tanaka羨慕：換我來做

AI狂潮吸引外資大買台積電逾50萬張　謝金河：春去春又回

統神發聲回應蕾菈2度謝罪！「不舒服不代表性騷」　認：是節目效果

破11年紀錄！　「御皇苑」單坪69.6萬登高雄豪宅王

23漫博／【我推的孩子】簽名會將開搶、橫槍萌果老師：期待來台灣

金正恩急了！北韓駐外官員相繼叛逃　脫北者偷渡進南韓

年化報酬率飆破8%！00921明除息　今是最後買進日

巴西總統將會晤教宗方濟各　倡議維護世界和平

寵物鬃獅蜥進食ASMR　大口吃蝗蟲發出嘎嘎聲

生活熱門新聞

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

黃子佼毀滅式自白　一張圖解「13藝人內幕！還有未爆彈？

黃子佼求全裸「拍藝術照」！受害女：要我扶他下面

黃子佼道歉「2大行為」被批最壞示範

汪小菲速抵台北探小孩　抱兒與張蘭直播

網紅再爆「演藝圈N哥」開車摸腿滑進內褲　公園強吻襲胸臀

先知是「他」！　嗆黃子佼「那事兒需要我說嗎」：噁心

宥勝性騷大翻車　被害人再出聲

連假變天！　明顯午後雷雨擴大

美國洋娃娃被領養來台　卻說台灣阿公阿嬤很過分

黃子佼爆「當年喜歡蔡燦得」　凍齡甜美舊照曝光

黃子佼性騷風暴「張菲根本先知」　《龍兄虎弟》片段挖出

更多熱門

相關新聞

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

在台灣當模特兒的烏克蘭正妹倪菈表示，自己喜歡台灣男生，「我要台灣老公」。爸媽來台找女婿，媽媽唱一首歌形容未來女婿，「他又帥又聰明」、「他會把薪水貢獻給家裡」。

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

「這種台灣人」別來日本吧　櫻花妹也因中文差被罵三字經

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

烏克蘭美模帶全家吃寧夏夜市　結果爸媽翻臉了

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

烏克蘭正妹想到超商打工！爸媽急來台阻止反愛上

台百萬YTR飛國外約會美女　被當地人罵「滾回中國」

台百萬YTR飛國外約會美女　被當地人罵「滾回中國」

關鍵字：

不要鬧工作室

讀者迴響

熱門新聞

黃子佼驚傳「無法言語表達」！

哪位藝人涉性騷最震撼　網押寶5人

夏宇童發聲！　被黃子佼點名「神經病」：都有各自的生活

黃子佼點名「姓賈的倒追」分手又不理　賈靜雯回應了！

獨／見黃子佼自殘…受害女「發聲回應了」！

徐乃麟回應了...還原錄影情況

NONO「沒有印象」撇性騷！爆料女模再發聲：歡迎提告

Lulu首發聲：很多靈魂都受傷了！　打破沉默談「認識的佼哥」

吳宗憲堅決提告黃子佼！　

演藝圈大地震！　受害女血淚控訴「第一句話」就暗示黃子佼

曾國城曾喊「絕對維護古蹟」！網翻出打臉片段：先知節目

演藝圈還有誰是清流？　鄉民推2男星

他「三酸甘油脂飆高」！專家一看早餐菜單搖頭

黃子佼連環爆「曾國城古蹟喝酒」

性侵未遂風暴+1！「知名搞笑男星」遭爆扯底褲強壓女模

更多

最夯影音

更多
黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如

黃子佼認了「強吻少女拍裸照」！　自認「有點變態」..道歉孟耿如
利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

利菁喊話黃子佼「別牽拖別人」　嘆他太情緒化..心疼孟耿如：怎麼過得去

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

國3追撞！工人1死1命危　7家屬跪遺體旁懇求急救

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

黃子佼證實送醫！45萬粉專也消失　開砲大小S、吳宗憲：管你們去死

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

認識黃子佼30年曝「私下很紳士」　楊小黎：要看現在的付出跟改變

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面