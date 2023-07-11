揭密普丁私生活！豪華火車配健身房、SPA美容　還享高級土耳其浴

▲CNN表示獨家取得俄羅斯總統普丁的私人專列內部照片。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

外傳俄羅斯總統普丁生性多疑，近年來許多時候寧願搭專屬列車也不搭乘飛機，因此列車的內部也引起人們好奇。克里姆林宮曾釋出車上裝飾華麗的會議室內部影像，但其他20餘節車廂一直是國家機密，直到美媒獨家取得一批流出的照片，一窺這輛「幽靈列車」上的健身、美容等SPA車廂內裝。

Some pictures show the inside of #VladimirPutin armoured 'ghost' train - undergoing a £60M refit.



‘Paranoid Putin’ travels more and more by rail as he moves between his palaces which are carefully hidden & unlike planes, the train can’t be tracked as such. #TheDossierCentrepic.twitter.com/CVlVOxGmJ4 — Mr Pål Christiansen ???????????????? (@TheNorskaPaul) July 6, 2023

俄羅斯去年2月24日揮軍入侵烏克蘭所引發的戰事持續至今，去年8月5日烏克蘭南部尼古拉耶夫州（Mykolaiv）住宅區，遭俄軍轟炸至少10人受傷，但千里之外的莫斯科，卻是另一個光景。

CNN報導，當天一位克里姆林宮官員紀錄，交通當局接獲一項異議，「有關要求在021-78630號運動健康車廂上安裝的健身需求，是Hoist HD-3800與Hoist HD-3200，而不是Abductor-Standard和Abductor-Technogym。」

CNN根據近日獨家取得的流出文件指出，該列「運動健康車廂」的使用人正是普丁本人。普丁的私人生活一直鮮為人知，他的公眾形象也被小心翼翼地塑造，但總部在倫敦的俄羅斯調查團體「檔案中心」將獨家取得的文件與照片與CNN分享後，揭露了克里姆林宮一直遮掩不曝光於眾的奢華內幕，並在某種程度上更加佐證了普丁「多疑」的傳聞。

「檔案中心」指出，這批外洩文件是來自俄羅斯官營鐵路營運商「鋯石服務」，該公司也負責打造普丁專屬列車，作為普丁的移動辦公室。曝光的照片中，不只能看見被稱作「021-78630」的運動健康車廂內部，還能見到豪華健身房、SPA、土耳其蒸汽浴等高級車廂，甚至有設備完善的美容中心。

克里姆林宮否認了「檔案中心」取得的照片與文件，並回應CNN：「普丁總統並沒有使用或擁有這樣一列專車。」CNN也向「鋯石服務」與俄羅斯鐵路局詢問，但對方至今未回應。

The fact that Putin uses a train is well known. The Kremlin itself has released images of meetings held on board, in an ornately decorated boardroom. The contents of the train’s other 20-odd cars, however, have been a closely guarded state secret. https://t.co/DtF4Ed6EP0 — CNN (@CNN) July 10, 2023

俄羅斯聯邦警衛局（FSO）前隊長、前工程師卡拉庫洛夫（Gleb Karakulov）於去年變節，並在去年12月以極度隱密的方式接受「檔案中心」訪問，他說普丁利用搭乘火車來躲避追蹤的頻率增加。根據錄音檔案，卡拉庫洛夫表示，「飛機只要一升空就進入飛航雷達視野，搭火車是為了以某種方式掩飾動向。」

卡拉庫洛夫表示他是在2014年左右開始為列車安裝通訊設備，據他所述，到了2021年下半，當時世人還不知道但俄羅斯已經在為大規模入侵烏克蘭做準備時，列車的使用頻率變得多很多。

卡拉庫洛夫指出，俄烏戰爭開打後，普丁專用列車在莫斯科與聖彼得堡附近的偏遠地區伐爾代（Valdai）地區，已停留相當長一段時間，普丁在該地區有一座大型宅邸，該地區以湖泊和森林著名。

「我們的員工專門為了這列特別的列車進行隔離」，卡拉庫洛夫表示，俄烏戰爭開打後，員工跟隨列車駛向伐爾代方向，長達40至45天。不過儘管這輛豪華的幽靈列車是普丁用來掩藏行跡的利器，卻無法逃過素人鐵道愛好者的眼睛，一名鐵道愛好者就在網站上分享了應是普丁專列的外觀，表示「這是一輛在我們國家鐵路上的幽靈列車。它並沒有在俄羅斯鐵路系統的時刻表上。」