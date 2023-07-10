蔡英文赴刑事局視察打詐成果　1至5月臨櫃阻詐26.3億

▲總統蔡英文與內政部長林右昌、行政院副院長鄭文燦在警政署長黃明昭陪同下到刑事局視察打詐成果。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

總統蔡英文為展現政府重視打擊詐騙、守護治安決心，10日上午特別至內政部警政署刑事局視察全台警方打詐工作成果，並頒贈慰勉金予打詐出力單位及人員，以慰勉警察同仁辛勞。

蔡英文10日上午到刑事局，聽取刑事局各地警察代表報告各項打詐工作成效：包含「識詐」層面：由中央結合各縣市「打詐地方隊」實施各項宣導措施，製作反詐騙宣導素材，利用平面、電子、網路及廣播等各種管道加強宣導，培養全民防詐能力。

在「堵詐」面向：警方與電信業者合作，強化截堵詐欺集團各項資通服務或工具之技術，透過各項防制作為，已有效減少假冒親友詐欺發生；2023年上半年攔阻達1135萬餘通境外竄改來電詐騙。

「阻詐」工作部份，2022年至2023年3月攔阻境外涉詐帳戶匯款新台幣約1.4億元；2023年1至5月臨櫃關懷提問已攔阻達26.3億元新台幣；受理詐騙包裹退貨退款從2022年6月至2023年5月達2.6億元，成效斐然。

「懲詐」工作部份，全台司法警察機關2023年查獲詐欺集團件數及犯嫌數均增加外，查扣不法利得高達19億4492萬餘元。另外包含165反詐騙諮詢專線在2023年上半年，即時圈存民眾被害款項達2.4億元；2022年通報斷話數達8345門。

目前詐欺犯罪隨著金融科技發展，演化為多重面向的犯罪問題，行政院自2022年6月實施「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，從「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」4大面向研訂各項策略，打破過去詐欺犯罪僅有檢、警、調獨力奮戰的框架，整合跨部會力量，成立「打詐國家隊」。

在年初內閣團隊改組時，更特別交付行政團隊應持續檢討「反詐騙」工作之任務，經各部會積極研議，2023年6月實施「打詐綱領1.5版」，針對高發詐欺案類及新型態詐欺犯罪，從法律面、技術面雙管齊下，強化截堵詐欺集團透過各項資通服務或工具之技術，並推動修正「打詐5法」，以全面降低詐騙受害事件。

總統蔡英文肯定、感謝全體警察同仁在打詐工作方面的付出與成果，期勉警察同仁持續透過各項宣導與行銷策略，使民眾充分認識詐騙、避免受騙，提升防詐免疫力，並延續當前打擊詐欺之戰力，積極查緝詐欺集團，以保護民眾財產之安全。

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