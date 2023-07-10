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桃機昇恆昌「延10年營運期」免招標　網傻眼轟：政府帶頭違法

▲▼桃園國際機場二航廈昇恆昌免稅商店。（圖／記者湯興漢攝）

▲桃園機場二航廈昇恆昌免稅商店。（資料照／記者湯興漢攝）

記者柯沛辰／綜合報導

桃園機場、松山機場近期對日前配合防疫政策而導致虧損的商家延長營運期、減收權利金，最多延長10年或9年營運期。不過，該案未經招標，不僅引發國民黨立委洪孟楷、台北市議員徐巧芯批評，更被外界質疑是「開後門圖利」、「政府帶頭違法」，引發網友關注。

桃園機場近期與疫情時配合政策營運而導致虧損的商家陸續簽署新合約，總計共有23份合約，其中在桃園機場內投資金額和虧損都較多的昇恆昌營運期可延長10年4個月，采盟免稅店則可延長9年4個月營運期，而剛投資裝潢就遇到疫情的義美食品也可延長8年4個月營運期限。之後，松山機場也與免稅店昇恆昌討論延約，獲交通部同意，可望獲得延長9年營運期。

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徐巧芯10日指出，一般程序要進行公開招標，廠商各憑本事、公平競爭，憑什麼讓廠商只因為施作休息區、免治馬桶，就可延長這麼多年的營運期，跳開招標流程？甚至減收權利金？一屆總統也才當4年，交通部一個點頭就可以延約9年，怎麼想都不合理。行政部門還是應該要公開透明的走招標程序，否則無法取信於社會大眾

消息曝光後，許多網友也紛紛質疑「人家是昇恆昌嘛！夠綠夠硬」、「昇恆昌在機場免稅店長期壟斷，裡面的貓膩一定深不見底」、「跟礦業法一樣無限延期，雖然昇恆昌口碑不錯，但是不能這樣做」、「他們很厲害，每次投標也是它們中」。

還有人留言，「政府根本帶頭違法」、「這是選前收買廠商人心的方法之一」、「的確很荒唐，那有標案可以延那麽久？」、「這家免稅店在機場呼風喚雨很久囉！」讓徐巧芯忍不住批評「合約既然走完了，重新招標，如果有能力的話標下來再簽約沒有問題，但直接開後門延長9年完全是另一回事！」

對此，交通部回應，機場促參案民間機構除投入數十億元於公共建設、公共服務外，疫情3年期間機場運量雪崩式下跌，民間機構配合邊境嚴管政策仍維持機場正常營運，造成嚴重虧損，而在疫後旅客恢復時，可及時提供服務，因此採延約方式處理。

不過，立委洪孟楷受訪時指出，國際機場在疫情期間的受創程度重中之重，觀光、飯店、餐飲也受害很深，應有補償機制，但這樣延長營運期是否有計算公式或比例，交通部門應該要向國人解釋說明清楚，業者虧損受傷是事實，也希望能一起撐過疫情，但外界有這樣疑慮，交通部應該要對質疑說清楚，才不會讓廠商背負被圖利汙名。

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關鍵字：

昇恆昌桃園機場松山機場免稅店

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