台中市議長張清照爭取危老重建　清水衛生所今揭牌

▲台中市議長張清照爭取危老清水衛生所重建，今與市長盧秀燕共同揭牌。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市清水區衛生所原有建物結構不安全，還被測出氯離子過高，台中市議長張清照憂心出入民眾與工作人員安全，爭取重建；獲中央與市府支持，籌編5000多萬元原地重建完工。今（10）日上午，由市長盧秀燕、議長張清照等人揭牌，除了「兒童測驗發展室」與「日間照顧空間」，還增設海線七區的「長照管理中心」，讓在地幼兒醫療與老人照護更趨完善。

清水區衛生所矗立在清水里中山路92號，在71年被檢出建物氯離子過高，結構安全鑑定耐震能力也不足。議長張清照積極爭取重建。市長盧秀燕表示，5年前她一上任，議長張清照就拜托一定要拆除重建，經多方努力，由衛生福利部撥款3400萬元補助，市府再籌編2000多萬元，合計經費5700多萬元，興建地上5層、地下1層的新衛生所大樓，設計上格外用心，外觀與百年的清水國小紅色外觀輝映。

盧秀燕強調，清水衛生所每年服務3萬多人，且持續增加中；重建過程不僅要繼續服務醫療與疫苗注射，也要籌錢建設，大家是一起克服困難，終於今年完成。

重建後的清水衛生所，不僅改善安全問題，也增加大約6成空間，最特別是提供老人日間照護及幼兒空間，擴大服務能量，另設有長照管理中心，服務清水、沙鹿、梧棲與龍井、大甲、大安、外埔的長照服務；還有「營養中心」，提供諮詢服務。