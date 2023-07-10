「舌尖上的浪費」列入打貪之一　嚴禁中共黨員吃公款、吃老闆

▲中共持續打貪，禁止黨員吃老闆、吃空款。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

大陸持續打貪邁入第12年，中共中央紀委國家監委官網近期公佈今年5月全國查處違反中央八項規定精神問題彙總情況。其中，違規吃喝問題981起，位列查處享樂主義、奢靡之風問題總數第二位。其中，違規吃喝亂報公帳，甚至是違反光盤行動被稱為「舌尖上的浪費」都是嚴打項目之一。

中央紀委國家監委網站內容指出，今年半年實名通報違反中央八項規定精神問題案例204起，其中72起涉及違規吃喝問題，佔比35.3%。該文也十分詳盡舉例違規吃喝的紅線，表明會一抓到底，祭出多項舉措防止「反彈回潮、防隱形變異、防疲勞厭戰。」

過去大陸抓高官貪老虎，現在抓貪腐層級往下到鄉鎮、村莊，根據紀監委內文發佈起違規吃喝通報72件案例，湖南省紀委監委發佈通報6起，佔比8.3%，包括享樂主義、奢靡之風，緊盯公款吃喝、「舌尖上的浪費」等反覆頑固性問題。今年以來，共查處違規吃喝問題147起，處理358人，黨紀政務處分222人。

違規吃喝的紅線有哪些？內文指出，違規公款吃喝7起，佔比9.7%；接受管理服務對象或私營企業主宴請63起，佔比87.5%；在內部食堂、辦公場所、私人會所、住宅小區等地隱蔽吃喝，相關通報21起，佔比29.2%。其中包括接受可能影響公正執行公務的宴請，接受管理服務對象或私營企業主安排宴請。

依照中國人習慣，餐桌上好談事情，幾杯黃湯下肚，氣氛熱鬧了，能找到人打招呼辦事。因此，官場上的請客吃飯經常遊走灰色地帶。但現在大陸政府嚴格杜絕官員「不吃公款、不吃老闆」。

甘肅省蘭州市紀委監委黨風政風監督室主任郭建珺指出，「一些違規吃喝看似正常人情往來，但一般都掩蓋著請託意圖，意在培養感情，『放長線釣大魚』，背後存在利益輸送問題。」

內文稱，「有的飯局背後有更大的局。」有的人樂於為黨員幹部支付吃喝費用，這樣官員成為自己人，有的黨員幹部參與飯局，就是為了給商人老闆站台，引導飯桌上的其他人認為「兩人關係好」，飯後為商人老闆的請託事項「開綠燈」‘行方便。

▲中共黨員參加商人飯局，被視為違規吃喝潛在的紅線之一。（圖／路透社）

有的商人老闆通過飯局圍獵領導幹部，溫水煮青蛙。在飯局上從不認識到認識，從認識到熟悉，從熟悉到信任，再到收受禮品禮金甚至行賄受賄，一步不落入圈套。72起通報也反映出享樂主義、奢靡之風禁而未絕，病根仍在。其中14起通報提及高檔酒水、高檔菜餚，佔比19.4%。

中國紀檢監察學院黨建教研部研究員王希鵬也提醒，「有的黨員幹部熱衷於搞吃吃喝喝，一個重要原因是奢靡享樂思想作祟。」一旦追求物質享受，奮鬥意志消沉，進取動力消退，就極有可能越走越遠、越陷越深。

該文也多次強調，要加大力度糾治違規吃喝，破除黨員幹部存在的「參加領導安排的飯局，違規也沒事」「吃點喝點不是事，只要不往口袋裝」等錯誤思想。