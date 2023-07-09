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三伏天「3生肖」健康亮紅燈！未來40天「屬牛忌喝冰水」

冰水。（圖／達志／示意圖）

▲艾菲爾示警，屬牛者忌喝冰水，容易引發氣喘、經期錯亂。（示意圖／達志）

記者李佳蓉／綜合報導

三伏天到來，塔羅牌老師艾菲爾在粉專上點名，於國曆7月～8月中為期40天裡，3生肖健康微恙，依序上榜的有生肖羊、生肖龍及生肖牛，他也提醒第1名屬牛者應留意婦科問題，愛喝冰水恐引發身體失衡。此外，夏天也是泌尿道感染好發季節，多喝水別憋尿，也要小心長時間待冷氣房不利於血液循環。

艾菲爾點名3生肖，在未來40天健康恐亮紅燈：

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第3名：生肖羊－莫名焦慮

未來一個半月中，應注意自己的心情調適，最近容易因為一些莫名小事就發火，脾氣有點暴躁、心情老是定不下來，若不找出發洩出口，會影響生活、睡眠品質與人際關係，長期如此很可能陷入憂鬱或恐慌。艾菲爾建議，可嘗試運動、健身，將身心的壓力釋放出來，睡前可冥想靜坐，達到身心靈放鬆、又能幫助睡眠。

第2名：生肖龍－肥胖問題

近期屬龍者可能承受著工作壓力或壞心情無處宣洩，只能從美食中找尋慰藉，而身為天生的美食家要忌口是不可能的，各種美食、甜品一概來者不拒。久而久之你會被體重機上的數字嚇壞。艾菲爾提醒，可透過適當的方法來排解壓力，他個人推薦「拉筋＋走路」，可以消耗卡路里的同時又不用辛苦運動，就能健康瘦。

第1名：生肖牛－婦科不順

天氣又悶又熱，屬牛者要注意不要貪喝冰水，恐造成身體瞬間失衡，容易引發氣喘。女生喝冰水易造成婦科不順、經期錯亂。夏天也是泌尿道感染好發季節，因此要多喝水、切勿憋尿，也別長時間待在冷氣房裡，會誘發過敏、對血液循環也不好。艾菲爾勸告，趁著工作空檔可起身走動，流一點汗有助於身體代謝更順暢。

除了上述3個生肖外，艾菲爾也分享其他9生肖的健康運勢：生肖鼠積極減肥、生肖虎牙痛要治療、生肖兔痘痘爆發、生肖蛇臉上紅腫、生肖馬易有便秘問題、生肖猴營養過剩、生肖雞要顧好心臟血壓、生肖狗鼻子過敏、生肖豬則留意皮膚過敏問題。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

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