誆「不會控制你」豬仔上當遭囚禁　詐團7煞用鎮暴槍毆打凌虐

▲台中一名楊男與旗下詐團成員囚禁2名想賣帳戶的男子，期間以鎮暴槍、辣椒水凌虐控制，日前遭警方破獲逮捕。（圖／記者許權毅翻攝，下同）



記者許權毅／台中報導

台中一名34歲楊姓詐欺集團主謀在網路招募人頭帳戶，2名年輕男性聽信後馬上被帶去旅館囚禁，帳戶被拿來詐騙，不法所得百萬以上，期間只要有人頭反抗，楊嫌旗下7名成員便用鎮暴槍、辣椒水凌虐，所幸其中一人在警方臨檢時逃出，專案小組在6月中兵分多路攻堅，將楊姓主謀等7人全數逮捕，依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊接獲情資，發現有詐欺集團在網路收購人頭帳戶，以供該集團詐欺、洗錢之用。該集團甚至標榜「不控車」，意旨不需受到控制，以10萬到15萬高價收購銀行帳戶，有2名年約30歲的男子聽信，想販售帳戶獲利，不料馬上被帶去台中某旅館拘禁，並遭強行登入網路銀行，設定約定轉帳功能。

警方調查發現，只要有人頭不願意配合綁定約定帳戶，集團主嫌楊男成員就會用鎮暴槍、辣椒水毆打凌虐，楊嫌還以4萬元將一名人頭轉賣給另名柯姓犯嫌控制，所幸被害人在警方臨檢時藉機脫困，才免於控制。

全案經專案小組長期蒐證，鎖定楊男等人藏匿位置，在6月14日兵分6路同步執行拘提、搜索，順利逮捕該集團34歲楊男、30歲杜男、21歲許男、20歲陳男、26歲李男、37歲陳男、18歲蘇男等7人，並查後大量犯罪用手機、電腦硬碟等證物。全案依照組織犯罪防制條例、刑法詐欺、傷害、妨害自由及洗錢防制法等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。