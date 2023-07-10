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「床上擺爛」成抖音風潮　專家警告恐怖後果：超過2天要注意

▲睡覺,賴床,起床,打瞌睡。（圖／取自pexels）

▲「在床上擺爛」往往意味賴在床上長時間使用3C產品。（示意圖／取自pexels）

記者陳致平／綜合報導

你周末假期做了哪些事？許多人在休假時都會選擇在家裡休息，消除工作日累積的疲憊，最近TikTok出現了一陣年輕世代的流行風潮「在床上擺爛」（in bed rotting），代表躺在床上什麼事都不做，以「耍廢」來放鬆身心，不過有專家指出，一旦此種行為超過一定的時間，有可能會影響睡眠品質和心理健康。

這股Z世代之間盛行的「在床上擺爛」影片在抖音已累積超過2.2億觀看，雖然躺在床上什麼也不做，可能會被認為是懶惰的表現，但在Z世代眼中卻是一種提倡放鬆身心靈、另類充電的一種方式。這類型的影片往往強調是自願在床上度過一整天的時間，可能是一邊使用3C產品、一邊追Netflix影集，或者是一邊和朋友講電話、一邊吃零食，同時在拍抖音上傳並加上標籤「在床上擺爛」（#bedrot）。

滑手機。（圖／記者李佳蓉攝）

▲專家提醒，「「如果整天在床上擺爛的衝動越來越頻繁時，可能是想躲避清醒時間的感受和痛苦」。（示意圖／記者李佳蓉攝）

根據CNN報導，聖路易斯華盛頓大學醫學院精神病學助理教授古德（Jessica Gold）表示，「床上擺爛」的行為沒有活力，並從事相當少的活動，也減少和親友的真實互動。

對此，古德提醒道，若賴在床上的時間超過1至2天，恐要擔心這是心理健康的警訊。她進一步解釋道，偶爾休息幾天是人之常情，沒有人可以天天高效率的工作，因此在休假時調整自己的節奏非常重要。

不過話鋒一轉，古德說，「整天在床上擺爛的衝動越來越頻繁時，可能是想躲避清醒時間的感受和痛苦，而不單純和補眠或是需要一天無所事事而已」，這類行為與憂鬱症、焦慮症等心理疾病症狀有關聯。她分享道，自己也嘗試過在床上擺爛，只要理解這麼做的原因出於什麼就行了。

此外，紐約愛因斯坦醫學院的精神醫學與行為科學教授芮哥（Simon A. Rego）則表示，根據美國預防服務工作組的建議草案，男性焦慮症的終生患病率為 26%，女性為 40%，焦慮症在現代人中很常見。他解釋道，放慢生活步調可以替自己充電，繼而恢復活力，重新調整面對壓力的方式，但是「平衡」也非常重要，即使耍廢的當下很愉快，若躺在床上太長的時間則會增加壓力或影響睡眠。

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