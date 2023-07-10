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12星座10～16日周運出爐！金牛「整體運勢最好」　天蠍愛情甜滋滋

（示意圖／pixabay）

▲12星座本周運勢出爐。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

時序來到7月的第3周，由占星女王艾薇所經營的浩瀚占星也分享了7月10日至7月16日的12星座運勢。其中獅子與雙魚的事業運、天秤與天蠍的愛情運，分別是本周最強星座，但要說到整體狀況，莫過於就是金牛座。《CTWANT》也提醒各位讀者，艾薇的星座運勢主要是以上升星座來判斷，但各位讀者仍然可以依照自己的太陽星座來做參考喔。

上升星座：白羊座

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心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：最近家裡發生的一些事情會影響你的心情，但你很快會調整好心情來度過這一周。

工作上，你會有很強的行動力，但注意和諧相處，不要讓人感覺太壓迫。財運上，會有衝動消費的狀況，請先考慮清楚是想要還是需要，才付錢喔！

戀愛運不錯！如果有喜歡的對象，不妨邀約他出去玩，相處時有甜蜜的感覺。

上升星座：獅子座

心情天氣：多雲

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★

運勢分析：你最近真是很忙碌啊！工作的時間都不夠用了，自然少放了心思在感情上，小心被抱怨喔！

此外，你會傾向用金錢解決問題，花錢可以省事，但也要注意這錢是否花得有價值。工作上，你決心十足，主管重視你的表現。保持決心和努力吧！

上升星座：射手座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你在本周重心會放在感情上，你會經歷一些不安和情緒波動，但放心，這種情緒將很快平息。

此外，近期特別需要留意家庭修繕等開銷遽增的狀況。

而你在職場上將會表現出色，不過主管可能會挑剔你的工作，因此你需要注意細節，避免衝突。

上升星座：金牛座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你最近思緒不定，對於重要的事情會有不知道該如何選擇的狀況。請重視你的直覺，這會幫助你找到正確的方向！

財務上會有不安的感覺，但實際上財運還不錯，不必太擔心。至於工作，這周相對平穩，沒有太多動盪。好好享受這段安逸時光吧！

感情方面，你有促進關係進展的意願，堅持下去就會有收穫。

上升星座：處女座

心情天氣：小雨

整體運：★★★

愛情運：★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：受到火星的影響，你在本周開始會變得忙碌起來，你的行動力會比之前更強。

在感情上，容易在你不經意的毒舌言談間，讓情人感覺受傷，這無形之間累積的負面情緒是很傷感情的。

工作上，你會因為主管給的指令不夠明確而有白做工的狀況，須注意！

上升星座：摩羯座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你最近的桃花其實不錯耶！只是你可能沒太在意這方面，因此你就會忽略異性對你有好感的訊號。

你近期會對於理財和投資方面很感興趣，雖然吸收不少知識，但要施行才會看到成果。

職場上，你將一如既往地出色，遇困難稍感不安，別擔心，對你來說不是難題，給時間突破困境，繼續前進！加油哦！

上升星座：雙子座

心情天氣：小雨

整體運：★★

愛情運：★★★

事業運：★★

金錢運：★★

運勢分析：最近你可能因財務問題而感到不安和情緒低落。但別擔心，這周你有機會遇到與你契合的陽光異性，把握機會哦！

工作上會變得較為繁忙，同時工作上的意外狀況會變多，因此你的皮要繃緊一點，才不會被人暗算。

健康上容易會有腸胃的小狀況出現，飲食上要注意一下。

上升星座：天秤座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：天

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你最近會結識有趣的異性，聊天話題一拍即合，很適合拓展人脈哦！與情人相處時也相當愉快，他貼心的舉動讓你幸福。

財運一般，不會有意外消費或破財。工作上，感受到一些壓力和焦慮，但別擔心，專注自己的優勢，協助團隊，找到自己的位置，重拾信心！

上升星座：水瓶座

心情天氣：多雲轉晴

整體運：★★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★★★

運勢分析：你會為了大局著想，而稍微收斂了自己，並且保持低調的狀態，而你展現出的智慧與寬容將為你帶來不錯的收穫。

工作上，你的頭腦風暴將為你帶來許多有趣的點子，甚至提供獨特的觀點，讓你不會迷失自己。

雖然財運上稍有壓力，但你不會委屈自己過日子，只要稍微收斂一下慾望就可以了。

上升星座：巨蟹座

心情天氣：多雲偶雨

整體運：★★★

愛情運：★★★

事業運：★★★★

金錢運：★★★

運勢分析：人際關係上，在本周會有較多阻礙，因此讓你有較多的罣礙，有時候先讓子彈飛一會兒，不要急著處理狀況。戀愛方面較為平淡，心思也未放在其中。

不過，你對金錢話題非常感興趣，全力以赴追逐財富或享受生活，會有人引導你。工作上，你可能會接觸到新顧客，也會遇到突發狀況，需要發揮靈巧的腦袋應對。

上升星座：天蠍座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★★

事業運：★★★

金錢運：★★★

運勢分析：你最近的戀愛運相當不錯，與另一半相處的時候，兩個人會找到共同的目標與未來。建議多交流，加深瞭解，展現真實的自我，對方會積極回應。

近期很想要花錢，卻沒有好的東西購買，因此花費減少許多。工作方面可能有些焦慮，但不要擔心，通過努力，自信會快速恢復。

上升星座：雙魚座

心情天氣：晴朗

整體運：★★★★

愛情運：★★★★

事業運：★★★★★

金錢運：★★

運勢分析：最近有些讓人煩惱的事情，你沒辦法自作主張，只能等著別人去做決定。所幸，你在職場中頗有人望，因此困擾會減少很多。

財運上，會為了完成自己的承諾而有破財的狀況，所以近期在承諾他人之前，需要先思考你會承擔的後果。

異性緣相當不錯，你的魅力會吸引異性對你的關注。

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