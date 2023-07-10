　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　「請他買衛生棉」趁隙逃逸

▲桃園市嚴姓男子今年6月間在桃園區某服飾店，見女子進入更衣室試穿衣服時，持手機偷拍被發現報警處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲詹男不滿女友要分手，就將人軟禁摩鐵10小時硬上，剛好女友那個來、藉由外出買衛生棉才得以求救脫困。（圖／翻攝pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

詹姓男子因不滿女友提分手，趁她上班出門時堵人並強拖上車，恐嚇「陰陽相隔、八里會有妳的塔位」，隨後載到汽車旅館軟禁10小時，期間不但狂甩女友耳光，還不顧反抗2度性侵，直到剛好女友月經來，央求詹男外出幫買衛生棉，才趁隙向摩鐵櫃台求救報警，一、二審法院分別判處詹男徒刑5年和4年，詹不服上訴，最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決書指出，詹姓男子因為不願與女友分手，2021年12月6日上午上班時間，跑到女友住處停車場堵人，趁女友反應不及時從後熊抱並拖拉上車，恐嚇說「今天一定會開車帶妳回台北，陰陽相隔，八里會有妳的塔位，會把妳丟在淡水河」，接著卻是開進高雄某汽車旅館開房，又說「妳不喜歡上床，沒辦法，我今天一定要跟妳上床」，以體型優勢強壓女友狂吻，不料過程中女友前夫剛好來電，詹男看到更是妒意直燒，連甩女友4個耳光後，性侵2次得逞。

受限於體型力量優勢，瘦弱的女友只能被高壯的詹男關在房裡，直到10小時後剛好她月經來潮，她想到藉機央求詹男外出幫忙買衛生棉，讓詹男離開後，她急忙跑到摩鐵櫃台向人員表示「那個人是強姦犯」請求報警，警方趕到後也當場將詹男逮捕。

▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲詹男不滿女友要分手，就將人軟禁摩鐵10小時硬上，剛好女友那個來、藉由外出買衛生棉才得以求救脫困。（圖／翻攝pixabay）

但詹男向警方堅稱他與女友沒分手，在事發前幾日都還有持續用網路、遊戲聯絡，也沒有任何軟禁行為，他並沒限制女友使用手機，她卻遲遲沒有報案或求救，很不合理。

由於女友在調查過程中呈現害怕、抗拒、情緒激動哭泣等，經醫師診斷罹有創傷後壓力症，符合被害後的表現，且地下室、摩鐵的監視器影像明確，目擊鄰居與櫃檯人員描述與女友所說合理，認為詹男為智識正常成年人，竟不思和平處理就強壓走人並性侵，且長期謾罵羞辱、情緒勒索女友，實屬恐怖情人，犯罪情節重大，絲毫沒有悔悟之心，一審依照強制性交罪處詹5年徒刑。

全案上訴後，高雄高分院改判徒刑4年，詹男仍覺得刑期太重上訴，最高法院審理後駁回上訴，全案定讞，詹男須入獄服刑。

ET快訊
快訊／柯文哲演唱會　8800元4分鐘完售
快訊／母子2人雙雙陳屍住家
LIVE／北科大白飯之亂炎上！系主任自封吃飯系　5億生母住處
廣東幼稚園砍人6死1傷　門口全是血
正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是歸化台灣洋將
快訊／男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押
一早「帳戶突多出3萬」　他爽曬截圖PTT大洗版
獵殺26kg「龍王鯛」比讚合照　2男獲判無罪
騎士遭掉落電纜活活電死　台電判賠1615萬確定

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

快訊／台東命案！52歲兒全職照顧開刀母　雙雙陳屍住家

正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

快訊／台東男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押

北市警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬元

郵局帳簿交姪子保管慘了　桃園婦遭多人提告淪通緝犯

騎士經過樹林竟遭掉落電纜線活活電死！台電判賠1615萬確定

比讚合照「龍王鯛」還上傳買賣群！2男「釣到的」獲判無罪

遭恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　「請他買衛生棉」趁隙逃逸

爸帶小三移居巴拉圭　兒曝「最後見面1舉動」助攻媽休夫

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

雄中儀隊扛三太子環島！　28天1035公里為公益而走

女客控超商討收執聯被飆罵　店員疑不滿她態度失控暴走

白家綺走出教會風波「斷聯小甜甜」　被網砲轟委屈沉寂半年：放下了..

瘦子脫了！萬人打水仗超嗨　頑童合體大淵狂噴回去ＸD

嗑光熱炒店白飯...留1星負評　北科學生：無不妥！吃不到2桶

評高端「偷雞摸狗」想發國難財　防疫學會理事長挨告結果出爐

快訊／台東命案！52歲兒全職照顧開刀母　雙雙陳屍住家

正妹幫酒駕男繳罰鍰　主角意外曝光！是首位歸化台灣的足球洋將

快訊／台東男尾隨26歲女「持刀猛砍」！　法院裁准羈押

北市警官酒駕騎車還「三貼」　緩起訴代價5萬元

郵局帳簿交姪子保管慘了　桃園婦遭多人提告淪通緝犯

騎士經過樹林竟遭掉落電纜線活活電死！台電判賠1615萬確定

比讚合照「龍王鯛」還上傳買賣群！2男「釣到的」獲判無罪

遭恐怖情人擄走囚10hr凌虐性侵　「請他買衛生棉」趁隙逃逸

爸帶小三移居巴拉圭　兒曝「最後見面1舉動」助攻媽休夫

殺警犯服外役監！侯友宜轟賴清德「擺爛」　完全執政要完全負責

女在新家衣櫥發現「恐怖密室」　畫面曝光網嚇壞：裡面一定有住人

導航要用Google還是Apple？　鄉民大讚1優點選它：完全屌打

室友太可口...鵜鶘伸筷子嘴「含住小袋鼠」　背後藏可愛原因

索契暴雨淹水沖走汽車「90度直立」誇張影片曝光　撞成一團超慘

快訊／國際海事組織加嚴溫室氣體排放　2030至少5%近零、2050淨零

永慶公益線上講座　心理師蔡宜芳幫助大眾擺脫自我懷疑

連鍵盤也是螢幕！外媒曝蘋果「摺疊」 MacBook　2025年亮相

麒麟潭魚形廣場、水上步道啟用　搭配南投星空季打造新旅遊亮點

快訊／柯文哲演唱會4分鐘完售　8800元天王價「擋不住粉絲熱情」

社會熱門新聞

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

逛百貨遭2小兄弟「重捶胸部」　OL崩潰發文控訴

本人認證的「徐薇之光」出事了　混亂過程曝光

快訊／快改道！北市南京西路天坑擴大　新封閉搶修區域曝

「徐薇分校」遭法院查封　才獲總統頒全國優良補習班

台北大安區母子墜樓雙亡　遺書內容曝

即／北市空屋深夜大火　延燒隔壁鄰居

台東男尾隨砍人影片曝！妙齡女頸部遭攻擊倒地

恐怖巧合！8人路過國道火警3分鐘後車燒了

富家女無限卡遭盜刷33萬　父：以後限100萬好了

離職師痛批「公然說謊」　徐薇分校回應了

更多熱門

相關新聞

猥褻性侵同居女友9歲女　辯「肥水不落外人田」下場曝

猥褻性侵同居女友9歲女　辯「肥水不落外人田」下場曝

桃園市1名女子因毒品案入獄服刑，出獄後女兒告知小學3年級時，被其同居鄒姓男友多次猥褻、性侵得逞，女子曾質疑鄒男是否對女兒騷擾，鄒男竟以「肥水不落外人田」等奇怪說法承認；桃園地院審理時，鄒男否認犯行，辯稱「沒有對女孩有任何想法」，但女童卻指控鄒多次對其猥褻與性侵得逞，法官審結依成年人故意對兒童犯乘機性交罪、對未滿十四歲之女子犯強制性交罪、強制猥褻罪共5罪等，應執行有期徒刑18年，全案還可上訴。

女兒遭性侵⋯母勸隱瞞！二度傷害後果更重

女兒遭性侵⋯母勸隱瞞！二度傷害後果更重

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

為了滿足變態夫　媽強迫12歲女兒吃避孕藥

藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相

藝術家性侵「被害人母親遭炎上」　女兒心疼曝真相

MeToo連環爆！文化部：研擬獎補助追討機制

MeToo連環爆！文化部：研擬獎補助追討機制

關鍵字：

恐怖情人擄走凌虐性侵月經救了她

讀者迴響

熱門新聞

采子暫離演藝圈2年「躲市場賣飯糰」！微薄月收曝光

快訊／5億高中生母住家巡簽簿被拔！警逮涉案男

台中警除草中暑命危拔管　遺體送回家

網刷整排「王小姐是對的」本尊照曝光

「買炸雞失蹤」人妻找到了　新婚隔天和前男友私奔

女遭尾隨砍殺！勇爸拿一根湯杓救下她

柯震東突PO「李毓芬20秒片」！

快訊／國家警報響！06：11規模5.2地震　最大震度4級

北科大生嗑光熱炒店2桶白飯　結帳單曝

劉雨柔認愛球星胡凱翔！甜誇寵妻魔人

易寶宏爽服外役監！法務部凌晨再回應

校花女友太可愛！男不敢色色：怕玷汙她

狂嗑白飯刷負評挨批　北科大學生：飯沒吃到兩桶「1星評論無不妥」

家長裝密錄器偷拍　幼師傷心離職

UNIQLO「免費好康」被挖出

更多

最夯影音

更多
蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD

蔡依林「開全麥連唱9首」實力穩到爆！　「頒獎典禮秒變演唱會」自Cue：KTV時間XD
阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

阿堂鹹粥「魚肚+鹹粥」賣300　闆娘解釋淚喊：撐得很辛苦

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

炎亞綸《營業中》遭剪到「剩背影.頭頂」　粉喊抵制：沒亞綸，拒絕收看..官方急出面

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

騎百萬重機「牛排綁排氣管」　高溫烤出香氣...引來識貨貓

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

Jessi「爆乳+露屁蛋」辣翻高雄　現學髒話：GUN！..譙整場XD

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面