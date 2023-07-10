太差勁！小琉球珊瑚礁遭蓄意「刻名字留念」　最高可罰500萬

▲網友出遊時在小琉球花瓶岩的海邊，看到有人將名字刻在珊瑚礁上，發文痛批。（圖／CTWANT／翻攝自臉書社團「小琉球聯盟」）

圖文／CTWANT

隨著暑假旅遊旺季到來，各地旅遊亂象叢生。臉書社團有網友發文，貼出一張遊客在珊瑚礁刻上名字的照片，只見上方斗大的「楊博鈞」三個字，引起網友一陣撻伐，譏諷難道是「在選墓地嗎？」而大鵬灣國家風景區管理處亦表示，正追查相關人，調查若屬實依法最高可重罰500萬元罰鍰。

臉書社團「小琉球聯盟」日前有網友發文，附上一張珊瑚礁遭到刻字的照片，表示自己前日出遊，竟看見有人在花瓶岩海邊的珊瑚礁上刻自己的名字，痛批難道是把天然環境當成是自家財產，更點名遭刻上的名字，「楊博鈞不知道你幾歲，老師上課是都沒在聽嗎」。

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貼文發出後隨即引來網友熱議，痛斥「刻在那邊任那麼多人在踐踏，是在作賤自己沒什麼好運」、「水準在那裡？」、「出來面對」、「莫忘世上腦殘多」；還有人譏嘲，「在選墓地嗎？」、「應該是墓誌銘吧？看看附近有沒有插香」。

小琉球是台灣離島中唯一的珊瑚礁島嶼，有著得天獨厚的環境，因而成為熱門觀光景點，卻也衍生不少觀光亂象，水域業者被抨擊將浮具亂堆置沙灘上，或是遊客亂丟垃圾等，現在又有民眾發現珍貴的珊瑚礁被破壞。

鵬管處表示，依發展觀光條例第62條規定，損壞觀光地區或風景特定區的名勝、自然資源或觀光設施者，有關目的事業主管機關得處行為人50萬以下罰鍰，並責令回復原狀或償還修復費用；若無法回復原狀者，有關目的事業主管機關得再處行為人500萬以下罰鍰。目前正追查相關人，調查若屬實將開罰。