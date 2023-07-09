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外貿經理淪月光族　公布開銷求助…眾人直指一項「太奢侈」

▲月光族,硬幣。（圖／記者楊筱柔攝）

▲一名外貿公司經理月收入5萬，但每月月底都花光錢，憂心退休生活。（圖／記者楊筱柔攝）

圖文／鏡週刊

存錢是一門學問，如果沒有明確的目標和計畫，很容易就會入不敷出，成為月光族。近日，有一名外貿公司的經理驚覺快退休了，自己卻沒存到半毛錢，上網向網友求救，想要知道自己的問題出在哪裡。

原PO在臉書《存錢公社》發文求救表示，自己已經62歲，沒幾年就快要退休，但是卻沒有任何存款，每個月月底都花光薪水，讓他十分焦慮退休後的經濟問題。

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對此，他檢視自己每月生活開銷與背景狀況表示，目前他是一名單身的外貿公司經理，英文流利，月薪有5萬多元，因為先前眼睛白內障動手術，術後無法開車通勤，只好每個月花12,000元搭計程車上下班，另外他還要付2,500元信用卡的卡債、12,000元房租、管理費和手機費3,000元、早餐和晚餐10,000元等。除此之外，還有部分零星支出，如掛號費、生活消耗品等採買。

原PO表示這些每月必要開銷幾乎吃掉他的薪水，讓他根本無法存錢，為此他感到憂心，求助網友分析他的生活開銷，希望能多少擠出一點錢存下來當養老基金，就算存5,000～8,000元也好。

原PO的貼文引起了許多網友的關注和討論。大多數人都認為原PO的交通費太高了，「交通費太嚇人，1,200月票買起來」「通勤費太高了，改成大眾運輸工具可以省很多，剩下都是必要開銷」「你搬家比較好，那車錢去補房租反而有機會省下幾千」，大多網友指出通勤計程車真的太奢侈，甚至建議搬家到公司附近走路上班也是不錯的方法。

除了交通費之外，也有人覺得原PO的餐費也可以改善，建議可以帶便當上班，自己做飯會比較便宜，而部分網友則認為除了節流，還可以努力開源，建議「英文能力好，下班時間去兼差家教」，或者考慮換家薪水更高的公司，以他的經驗和能力應該值得更高的薪水。

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