旅遊住高級飯店無法安眠？　女鬼半夜「狂拉他腳」命理師曝禁忌

▲鄭弘儀在節目中提到，友人赴日旅遊入住高級飯店，沒想到住住當晚，竟親眼目睹「有人一直拉他的腳」！（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇YT）

圖文／CTWANT

暑假旅遊旺季到，除了景點和交通上的規劃，奔波一天能不能放鬆、一夜好眠，也是旅途中最重要的事，畢竟一旦睡不好，整個行程也玩得不盡興，像是主持人鄭弘儀就在節目上表示，友人曾入住日本一間高級飯店，沒想到半夜竟發生「女鬼拉腳」的事件，嚇得他動彈不得，對此，命理師表示，飯店高級不代表「乾淨」，只要曾發生過不好的事情，很容易有「靈異現象」。

▲鄭弘儀在節目中提到，友人赴日旅遊入住高級飯店，沒想到住住當晚，竟親眼目睹「有人一直拉他的腳」！（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇YT）

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鄭弘儀在《新聞挖挖哇》節目中提到，這位友人先前赴日旅遊，入住一間旁邊有高爾夫球場的高級飯店，讓這位友人超興奮；沒想到住住當晚，他竟親眼目睹「有人一直拉他的腳」！

▲鄭弘儀在節目中提到，友人赴日旅遊入住高級飯店，沒想到住住當晚，竟親眼目睹「有人一直拉他的腳」！（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇YT）

這名友人透露，太太當時早已入眠熟睡，當驚嚇連連的他根本動彈不得，友人表示，拉他腳的看起來像個女的，頭髮很長，不過臉看不清楚，他撞鬼後也不敢跟太太說，怕她會害怕，直呼「這麼高級的飯店怎麼會發生這種事情」？

▲命理師表示，飯店高級不代表「乾淨」，如果曾發生過不好的事情，也容易出現靈異狀況。（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇YT）

▲命理師表示，飯店高級不代表「乾淨」，如果曾發生過不好的事情，也容易出現靈異狀況。（圖／CTWANT／翻攝自新聞挖挖哇YT）

對於這位友人的經歷，命理老師周映君表示，乾不乾淨和高不高級其實不能畫上等號，建議找飯店要找比較新或翻修過的「比較乾淨」；老舊飯店較有可能遇到「好兄弟」的情況，另外，若飯店曾發生過不好的事，也容易遇到靈異事件。

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