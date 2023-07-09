殺警犯竟可轉外役監讓基層警炸鍋！法務部：推修法排除重大罪犯

▲犯下夜店殺警案的易寶宏轉外役監服刑，引發基層員警不滿。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

外役監逃犯林信吾殺警案震驚社會，案發至今將近1年。不過有基層員警在時代力量前立委黃國昌開直播時留言，稱2014年夜店殺警案主謀之一的「易寶宏」，如今在外役監服刑，讓基層員警在PTT炸鍋「我那學長白死了！」法務部9日緊急澄清，易男早在去年殺警案前半年，就已經獲遴選進外役監服刑；此外，現在也推動修法，希望立法院早日通過，排除此類重大罪犯進外役監服刑。

發生在2014年9月間的「台北市夜店殺警案」，知名燈具企業小開曾威豪與當時的女友劉芯彤（事後結婚）夥同黑幫份子，到北市知名夜店「Spark」消費，因與鄰桌客人發生衝突遭夜店安管趕離。曾男與劉女當晚透過群組號召「中山聯盟」成員回來報復，夜店圍事隨即聯繫信義分局員警薛貞國到場幫忙。當天休假的薛男來到夜店即氣勢凌人，一腳踹向曾男。曾男暴怒之下烙人動手，數十名黑衣人持棍棒、紅絨柱等物品圍毆，薛在3分鐘內遭致命攻擊，黑衣人最後一哄而散，支援警力趕到場，緊急將薛送醫後不治。案發後引起警政機關重視，陸續逮捕70餘人到案。全案陸續定讞，曾男夫婦2022年遭判刑8年定讞。

而前立委黃國昌日前臉書直播時，有一名疑似基層員警趁機留言，稱當時夜店殺警案中主謀之一、藝人易淑寬兒子易寶宏，現在竟然在外役監服刑，員警悲喊「我那學長白死了！」，消息出爐後，引發基層員警不滿。

對此，法務部9日發出澄清聲明，稱易男因「傷害致死」案件判處9年有期徒刑定讞，於2019年6月入監服刑。他在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。對比外役監逃犯林信吾殺警案件，此案發生於2022年8月間，易男並非林信吾殺警案後獲准進入外役監服刑。

此外，法務部也強調，林信吾殺警案後法務部就積極推動《外役監條例》修法，由部長蔡清祥親自主持修法會議，並召集相關專家學者，開會11次後，於去年9月15日就完成《外役監條例》部分條文修正草案，並陳報行政院會。而根據法務部的草案，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。行政院也在去年9月22日就已經審查通過函請立法院審議，但立法院雖開過公聽會，但目前草案仍未通過。

為了回應民意，法務部最後表示，「於新法完成修正前，目前本部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。本部亦將持續配合立法院審議進度，與各朝野黨團積極溝通，力求早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。」