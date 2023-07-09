易寶宏殺警「紅龍柱留指紋」　他辯：移開沒行兇...重判9年

▲監視器拍下當時薛遭圍毆過程。（圖／ETtoday資料照）

記者劉人豪／綜合報導

資深女星易淑寬獨子易寶宏因2014年捲入夜店殺警案遭判刑9年，並於2019年入獄服刑，不料易寶宏竟遭爆料目前是服外役監，基層警更悲鳴「我學長白死了！」引發熱議，法務部今(9日)特地發新聞稿說明。易寶宏於2022年1月提出外役監遴選之申請，經審查表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行，並力求「外役監條例」早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。

▲易寶宏目前服外役監，引發社會輿論熱議。（圖／資料照）。

該起案件發生於2014年9月14日凌晨1點多，富少曾威豪與當時還是女友的劉芯彤，不甘前1天凌晨在北市夜店SPARK和安管起衝突被趕走，找黑道份子蕭叡鴻訴苦拜託討公道，蕭男透過「中山好青年」等通訊群組，糾集多路人馬共數10人到SPARK尋仇，休假中的刑警薛貞國到場制止，反遭眾人用紅龍柱等硬物圍毆身亡，其傷勢多集中在頭部和腹部，最後送醫不治。

▲易寶宏是女星易淑寬(右)獨子。（圖／資料照）

法醫公布解剖報告，發現薛員的右邊頭部額頂顳交界處遭鈍器重創，造成頭顱粉碎性骨折，顱內出血死亡，沒有刀傷，因此警方鎖定持紅龍柱的人涉嫌重大，紅龍柱上有易寶宏指紋，不過他否認動手行凶，供稱到場後看見現場狀況混亂才移開紅龍，並未持物毆打刑警。

▲夜店殺警案主事者曾威豪、劉芯彤。（圖／記者楊佩琪攝）

檢察官依殺人等罪陸續起訴72人，另移送4名少年由法官裁定保護管束後，除1人因死亡公訴不受理外，包括稱為殺警案總司令的主嫌蕭叡鴻等，大部分被告先前已判刑定讞入監或易科罰金，易寶宏則是判9年刑期，於2019年入監服刑。

▲信義分局警員薛貞國遭數十人圍毆致死。（圖／記者楊佩琪攝）

不過近日有基層員警爆料，易寶宏目前正在外役監服刑，而矯正署日前表示，只要表現良好身心健康適合外役作業，都可以報名外役監遴選易寶宏符合外役監遴選條件，因此矯正署依法辦理。

法務部則指出，易寶宏在監執行逾2年6月後，於2022年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於2022年3月移入武陵外役分監執行。