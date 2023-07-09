學長白死了！星二代涉「夜店殺警」爽服外役監　法務部3點說明

▲女星易淑寬獨子易寶宏捲入夜店殺警案。（圖／資料照）

記者莊智勝／台北報導

資深女星易淑寬獨子易寶宏因2014年捲入夜店殺警案遭判刑9年，並於2019年入獄服刑，不料易寶宏竟遭爆料目前是服外役監，基層警更悲鳴「我學長白死了！」引發熱議。對此，法務部今(9日)也發布新聞稿說明。

法務部3點說明如下：

一、易員因傷害致死案件判處9年有期徒刑，於108年6月入監服刑，易員在監執行逾2年6月後，於111年1月提出外役監遴選之申請，由專家學者組成之外役監遴選委員會，以去識別化之方式逐案審查表決，經過半數出席委員表決同意後，於111年3月移入武陵外役分監執行。另臺南殺警案係發生於111年8月22日，故外傳於殺警案發生1年後，仍遴選易員至外役監服刑乙節，顯有誤會。

二、本部深知民眾對外役監制度改革之期許，自111年8月24日起即積極推動「外役監條例」修法，由本部蔡部長清祥親自主持修法會議，召集矯正署及本部相關單位，並邀請專家學者、民間團體及相關單位，密集召開共計11場次會議，於111年9月15日擬具「外役監條例」部分條文修正草案陳報行政院，依照修正條文，已修正遴選要件，排除殺警等故意犯罪致死等重大暴力犯罪。嗣經行政院於111年9月22日審查通過函請立法院審議，經立法院司法及法制委員會分別於111年10月6日、12月29日召開審查會議，另於111年12月14日召開公聽會後，惜尚未完成立法程序。

三、為回應民眾期許，於新法完成修正前，目前本部矯正署已從嚴調整外役監遴選標準，延長在監考核期間，並列舉消極排除事由。本部亦將持續配合立法院審議進度，與各朝野黨團積極溝通，力求早日完成修法，以精進提升外役監中間處遇功能，並建構更加綿密之社會安全網。

▼易寶宏目前服外役監，引發社會輿論熱議。（圖／資料照）