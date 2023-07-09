將主持3場活動　徐巧芯曝「底線」：若郭台銘宣布參選就立刻離開

▲立委參選人徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘7月將出席3場美麗島電子報「董事長開講粉絲見面會」，分別為14日高雄、15日台中和21日新北，主持人皆為國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯。徐巧芯9日表示，倘若郭台銘在會中宣布參選，自己會立刻離開，不過目前黨內還沒宣布「不可以」出席，倘若有明文規定「郭台銘條款」，自己就一定會遵守。

面對要擔任郭台銘「董事長開講粉絲見面會」主持人，徐巧芯9日下午受訪時表示，董事長吳子嘉已經辦過多場見面會，包括先前的國民黨總統參選人侯友宜，而自己每一場都當來賓，這次是接下主持人一職；而吳子嘉當面邀約她時，有確認了幾件事情，第一是郭台銘會不會在活動前後、當天宣布參選。

徐巧芯提及，國民黨原則很清楚，如果對方沒宣布參選，照理來說是整個泛藍希望團結的力量，不像是民眾黨總統參選人柯文哲已宣布參選，有所謂「國民黨小雞條款」限制，「（郭台銘）不會宣布參選，是我接主持的第一個底線。」假設郭台銘真的在活動過程中宣布參選，且他們事前都不知道的話，「我也會選擇立刻離開」。

徐巧芯指出，郭台銘提出很多對社會非常有建設性、對國政來說非常有意義的政策，包含能源或大學、經濟等，這些政見都與民進黨目前主張不同，她也覺得寫得相當好，未來如果可以進到國會，希望在立院以提案形式，讓未來國家走向更貼合這類政策。

徐巧芯說，了解郭台銘對國家、中華民國發展方向是什麼，也是很重要的事，所以是以討論政策跟郭對國家未來走向看法為主，不會涉及到政治性議題；且「董事長開講」最精彩部分是跟網友Q＆A，自己作為主持人，也會忠實把民眾問題提出來，可能會有些尖銳題目或提問，自己會保持客觀中立，協助民眾把問題提出來，直球對決郭台銘。

此外，徐巧芯強調，郭台銘4年前被視為「類參選」，但最後沒有參選，所以郭台銘到底會不會參選，也只有本人才知道，或許網友可透過活動中提出詢問，「當然他如果立刻宣布（參選），我也只能立刻離開。」不過她還是積極希望整合一切可以整合的力量，團結一切能團結力量，這樣國民黨才會變越來越大，而不是越來越小。

徐巧芯稱，黨部目前沒向她提出「不可以」，倘若黨部有公開明文規定「郭台銘條款」、「郭台銘禁令」，自己身為黨部提名候選人，她一定遵守，而自己作為主持人，在台上也會拿捏好國民黨身份跟底線，「這事情我保證我能做到」。