床墊多久換一次？「1年吸汗94公升」成細菌溫床　專家曝可怕後果

▲ 專家提醒，一張床墊壽命約6至8年。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

一張床墊壽命有多久？人在床上留下的體液導致床墊成為微生物溫床，睡眠專家警告，使用太過老舊的床墊可能吸入大量細菌與黴菌，導致嘔吐或腹瀉，嚴重甚至可能引發肺炎，呼籲每隔6至8年就要更換一次。

根據《鏡報》，Opera Beds公司睡眠專家指出，睡在老舊床墊上可能使人吸入大腸桿菌及黴菌等細菌，導致喉嚨痛、眼睛癢、腹瀉或嘔吐，可能引發更嚴重的感染及肺炎。且不僅免疫系統受害，還可能導致背部疼痛等一連串問題。考量到使用及磨損狀況，床墊最好每6至8年更換一次。

研究表明床墊是微生物的溫床，可能存在葡萄球菌、乳酸桿菌、鏈球菌及大腸桿菌，造成皮膚感染、胃部不適，以及膿腫、關節問題，甚至是肺炎、泌尿道感染，心臟、骨骼或眼睛感染都不無可能。

床墊中充滿體液，包括汗液、唾液、精液及皮膚油脂，滲透床單被床墊吸收後會停留數年。成年人平均每年在床上出汗26加侖（約94公升），專家估計，一張床墊的壽命中，這些體液可以填滿2個浴缸，使床墊成為真菌溫床，導致皮膚出現紅色腫痛、潰瘍及水泡，也可能造成眼睛及眼瞼疼痛。

且床墊容易受到黴菌孢子影響，不論短期或長期都對健康有害，若臥室潮濕或通風不良更慘，可能造成流鼻涕、打噴嚏、眼睛或皮膚發紅發癢。

塵蟎也會鑽入床墊中，引發濕疹等皮膚問題及哮喘等呼吸系統問題，或導致進一步惡化。塵蟎以死皮為食，而床墊上佈滿死皮，人類8年平均掉落5公斤死皮細胞，若和伴侶或寵物同床又會更多。

舊床墊可能嚴重破壞睡眠，使人更常醒來，且彈簧失去彈性、泡棉太軟還會引發疼痛。Opera Beds指出，破舊的床墊可能無法提供安穩睡眠，導致人醒來時感覺疼痛，卻不知道原因，還以為是睡姿不正確所造成。