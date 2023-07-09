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唐寧茶攜手阿里山英迪格　「遊樂森園夏午茶」每日限量5套

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

英國皇室御用唐寧茶，在今年盛夏攜手台灣海拔最高國際五星級酒店--「阿里山英迪格酒店」，嚴選擁有細膩茶韻的唐寧鉑金茶款，發展出深具在地特色的遊樂森園夏午茶，讓旅人身心靈得以全面沉浸在充滿大自然饗宴的午後時光！

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）


兼具人文歷史以及風尚品味的英國唐寧茶TWININGS，首度結合阿里山英迪格酒店粟餐廳推出季節限定下午茶，這也是阿里山英迪格酒店開幕以來首次推出的下午茶。合作的茶點均以大自然食材為基底，行政主廚吳其財在深入品茗多款唐寧鉑金茶款後，巧妙將阿里山在地食材與汲取世界各地特色的唐寧鉑金系列茶品結合，以冷萃、沖泡以及茶粉三種方式開創出下午茶的全新風貌，淋漓盡致地演繹台灣原住民特色與英式茶飲文化的融合，同時也顛覆消費者在味覺與視覺上的全新想像。

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

「TWININGS x 阿里山英迪格酒店 粟餐廳」遊樂森園 唐寧雙人下午茶套餐，共有六道甜點以及一款鹹點：主廚建議以充滿浪漫紫紅色的「玫瑰覆盆莓棒棒糖」開場，法式風格的棒棒糖運用唐寧鉑金茶款「胭脂莓果茶」融入鮮奶油做成巧克力甘納許，再裹以玫瑰覆盆子草莓軟醬以及荔枝奶油霜創作出深具童年記憶的棒棒糖、每一口都釋放出童趣以及浪漫風味。

有著義大利甜點血統的「蘭姆巴巴」，特別選以鄒族特有的小米磨成粉後在加上竹炭粉、主廚選擇將透露著沁涼感的唐寧鉑金茶款「薄荷圓舞曲茶」調和小米酒，浸製成有著黑色外觀的小米巴巴、並佐以柳橙小米酒白蘭姆軟凍、讓茶香與酒香在口齒間一次爆開、多層次的風味，絕對驚艷。

如果說阿里山是最具臺灣意象的神山代表、那麼野生愛玉就為最能代表阿里山的原生種食材了。這款清新風味爆表的「洋甘菊杏桃愛玉凍」是以唐寧鉑金茶款「晨光草原甘菊花茶」融合馬鞭草的茶湯來揉搓愛玉，凝結成天然爽口愛玉凍後，加入甘曼怡橙酒以及杏桃乾丁，多重的口感交織、甜而不膩。

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

▲遊樂森園夏午茶 玫瑰覆盆子草莓軟醬以及荔枝奶油霜創作出深具童年記憶的棒棒糖、天然爽口愛玉凍後，加入甘曼怡橙酒以及杏桃乾丁，打造多重口感。（圖／記者翁伊森攝）

最受英國女皇最愛的下午茶點心當數司康無疑、這款運用唐寧鉑金茶款「琥珀焦糖博士茶」所研發的「茶香司康」有著濃濃的英國大人味，主廚大氣的將琥珀焦糖博士茶融入奶油以及麵團內，再加入貝里斯奶酒調和，使焦糖香氣更顯濃郁。甜美細膩的司康及奶油餡，搭配尾韻濃濃茶香，在嘴中感受令人回味無窮的交織口感。

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

重磅登場的「大吉嶺香緹泡芙」則是選用唐寧鉑金茶款「大吉嶺莊園雙芬茶」，主廚以卡士達結合大吉嶺茶粉製作內餡，填入酥皮泡芙中，並以來自阿里山梅山鄉盛產的櫻花果製成甘納許點綴、茶香與花果酸甜交錯的滋味讓盛夏增添一許沁涼感。

最後壓軸出場的甜點--「夏季水果蛋糕」，以唐寧鉑金茶款「薑芒綠茶」為基底製成香芒生薑奶餡後，再添加重的香芒甘納許、輔以新鮮愛文芒果丁，濃厚的熱帶水果與獨特的東方馨香，搭配綿密的海綿蛋糕體，入口驚喜連連，讓人感受到創新細膩的豐富層次。

▲▼ Twinings唐寧茶攜手台灣海拔最高五星級酒店阿里山英迪格嚴選在地永續食材，首推遊樂森園夏午茶 。（圖／記者翁伊森攝）

「查爾斯國王加冕鹹派」是此次唯一的鹹點，巧妙將有茶中香檳之稱的唐寧鉑金茶款「大吉嶺莊園雙芬」融入蛋液後、充分地將鹹豬肉、綠櫛瓜、佛手瓜以及洋蔥馬告等餡料佈滿於塔身當中，烘烤後散發層層香氣，從嗅覺與味覺上一同感受在地食材的美好。一項以阿里山主題食材所創作，向甫受加冕英國國王查爾斯致敬的尊榮鹹派就此誕生。

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