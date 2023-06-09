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文創飯店推廣茶文化攜手知名英國茶　高空泳池畔品味下午茶

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

暑假將至，華人文創設計旅店龍頭品牌「承億文旅」新活動正式展開！攜手全球知名品牌-英國皇室御用「TWININGS唐寧茶」全新推出「Taste of Living」計畫，今夏將於蟬聯四年全台最美飯店冠軍-承億文旅桃城茶樣子共同舉辦「高空無邊際泳池下午茶派對」，帶領旅客來到南台灣諸羅城，延伸感官體驗，展現生活品味。

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

「Taste of Living」計畫於6月1日起至8月31日，活動期間入住「唐寧茶Twinings × 桃城茶樣子 Taste of Living」專案，可直接升等至桃城茶樣子歲時紀獨賣套房並享有唐寧雙人下午茶套餐，在嘉義最美飯店無邊際泳池畔盛著夏日微風，品嚐以唐寧鉑金系列茶款獨特的茶香融入鹹甜點以及N23.5° Lounge酒吧精心研製的茶調飲，從夏季初始的吉光片羽，品茗生活中的雋永美好。此外，為了替「Taste of Living」計畫揭開序幕，TWININGS唐寧茶特別邀請知名國際調飲大師Luca Cinalli於6月4日客座桃城茶樣子頂樓酒吧N23.5° Lounge，並與嘉義在地酒吧主理人互展調飲美技驚艷全場。


全球知名品牌「TWININGS唐寧茶」常見於台灣各大精品百貨與星級飯店，在世界各地擁有超高人氣，本次攜手台灣文創設計旅店龍頭品牌「承億文旅」旗下飯店-桃城茶樣子，於於6月1日起至8月31日推出期間限定的「Taste of Living」計畫，旅客除了可升等至最高等級的歲時紀獨賣套房，並可享有唐寧茶體驗茶包組及無邊際泳池下午茶雙人套餐，在嘉義市高空景觀下度過浪漫午後時光，有趣的是，這是承億文旅桃城茶樣子第一次與外國精品茶品牌合作，可謂是帶給旅客雙「茶」享受。承億文旅桃城茶樣子曾蟬聯四年(2019-2022)全台最美設計旅店冠軍，融合文化創意與美學藝術，飯店整體外觀捕捉自台灣早期出口茶葉時茶箱堆疊的意象，走進大廳，其茶香味四溢的茶罐彷若台灣早期茶行，櫃台人員身兼茶藝師為遠道而來的客人奉上親自沖泡來自有機茶園的暖茶，房間內擺有每日熬煮的茶湯讓客人加入浴池，不僅品茗也能享受泡茶澡的樂趣。而桃城茶樣子獨賣套房──「歲時紀」則取自每一季節之節氣命名，將節氣連綴成四季年歲的紀錄，以四季更迭遞嬗的意象豐富旅行樣貌。

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）


除了茶味十足的住宿體驗，「承億文旅桃城茶樣子」頂樓的無邊際泳池自飯店開幕至今更時常攻上各媒體版面，白天能遠眺諸山羅列的山稜線美景，晚上則搖身一變成俯瞰嘉義市夜景的N23.5° Lounge酒吧，兼具音樂與調酒的時尚酒吧，擁有壯觀的視野能飽覽嘉義市景，吸引無數旅客朝聖拍照打卡，並在網友票選下當選「台灣十大泳池酒店」。
在本次唐寧茶與承億文旅合作的「Taste of Living」計畫中， N23.5° Lounge主理人Mark特別推出了飽含濃濃嘉義元素的唐寧聯名特色調飲，在嘉義最接近天空的夢幻酒吧中，獨家推出了4款以唐寧茶鉑金系列茶款研製的飲品：「鳳和日梨」以「薑芒綠茶狂想曲」為基底，融合香甜鳳梨汁及橙花水，打造充滿夏日風味的酸甜口感；「嘉游夏日」則使用「晨光草原甘菊花茶」為基底，選擇由嘉義在地小農所栽植的小黃瓜片與洋甘菊花特有的香氣配搭，形成清爽甜淡的消暑首選；使用「大吉嶺莊園雙芬茶」及香甜水蜜桃汁製成的「寧夏花園」，則融入了充滿復古情懷的冬瓜糖，入口的糖粒口感帶出濃厚茶香彷若置身花園祕境；「諸羅傍日」則是以「琥珀焦糖博士茶」為基底，上層的綿密奶泡以及肉桂粉點綴讓整體更加圓潤，飲品視覺也猶如黃金時刻中夕陽西下的美景，拉開初夏序幕。


「Taste of Living」計畫除了在嘉義最美飯店無邊際泳池畔品嚐以唐寧鉑金系列茶款製作的鹹甜點以及N23.5° Lounge酒吧精心研製的無酒精茶調飲以外，於6/4更有來自倫敦的義大利籍唐寧國際調飲顧問 Luca Cinalli現場客座調飲。Luca Cinalli是調飲界偉大的藝術家，被稱作為調飲界的米開朗基羅，源源不絕的創作靈感與精湛的技巧，讓調飲也是時尚生活美學的實踐。擁有全球最佳調酒師頭銜，曾經為世界前十酒吧－倫敦 Nightjar 的首席調飲師，亦為全球前 50 最佳酒吧 Oriole 的酒吧主理人。


活動當天Luca Cinalli除了現場示範他研製的三款調飲-HULLABALOO、NIVAROLI、MARACAIBO，也品嚐了N23.5° Lounge酒吧主理人Mark此次為「Taste of Living」計畫研發的四款調飲並給予高度肯定盛讚Mark的調飲無論是在味道平衡上及視覺設計上都展現十分成熟的技巧，讓他對嘉義年輕調酒師的功力十分印象深刻，更驚喜的是，Luca Cinalli也回應了Mark與其他現場齊聚只為了朝聖他的多家嘉義酒吧老闆的心願，現場調飲酒精版本的HULLABALOO並同樣邀請Mark品飲，讓Mark表示：「見到心中無比神聖的偶像，並喝到他親手調飲的茶酒，簡直是美夢成真！」Luca Cinalli的藝術調飲品茗會也在二人的互展美技中，融合美學交織出多層次底蘊，完美詮釋一場顛覆味蕾的藝術饗宴。

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）


本次「Taste of Living」計畫也邀請了嘉義在地甜點品牌-「常常The Frequent.」共同加入，形成美好的嘉義強強聯手。「常常The Frequent.」由兩位主理人於嘉義結識成立，隱身於嘉義忠孝路的常常The Frequent品牌至今已近6年，一直以來注重每個細節呈現的品質，堅持當天製作販售，從甜塔殼、鹹派皮的捏製、內餡層次，到裝飾都親手完成，將每一份用心轉化成甜點，期望將「連自己都會愛吃的美味」理念帶給嘉義的每一位旅人。此次特別與承億文旅桃城茶樣子研發團隊聯手打造唐寧茶「TWININGS」鉑金系列茶款甜點──「諸羅城內的黃金時刻 唐寧雙人下午茶套餐」將茶香融入甜點，打造簡單日常的幸福滋味。


「諸羅城內的黃金時刻 唐寧雙人下午茶套餐」由4款甜點、2款鹹點，搭配2款調飲(4個口味選2款)組成，因應南台灣的酷暑熱氣，研發團隊特別以充滿大自然風情，沁涼感豐厚的唐寧鉑金茶款「薄荷圓舞曲」、「晨光草原甘菊花茶」以及｢薑芒綠茶狂想曲」混搭研發出數款茶點，在經過團隊無數次反覆嘗試後，以簡單質樸的視覺風格呈現豐富的味蕾體驗。｢薄荷圓舞曲西洋梨泡芙」以清爽的西洋梨丁、洋梨庫利組成清甜不膩口的泡芙，清香的薄荷卡士達內餡風味清爽口齒留香；「晨光草原甘菊花聖多諾黑」以晨光草原甘菊花茶為主軸，搭配不同比例的香草卡士達醬，泡芙頂層沾上百香果風味巧克力，呈現經典法式甜點聖多諾黑；「薑芒綠茶熱帶水果迷你塔」外層為玄米蕎麥脆穀，內層則含薑芒綠茶芒果慕斯以及鳳梨奶油夾餡，尾韻使用百香鳳梨奶油餡增添微酸驚喜，帶出滿滿夏日酸甜滋味；「大吉嶺莊園雙芬茶無花果費南雪」入口即嚐到濃郁茶香，上層配搭伯爵甘納許加上紅寶石巧克力脆片點綴，呈現出不同質地茶香層次。鹹點部分，「第戎芥末鱸魚鹹派佐薄荷圓舞曲塔塔醬」以第戎芥末籽醬為基底風味，在煸炒鱸魚時加入「薄荷圓舞曲」茶湯，淋上以薄荷圓舞曲為基底製成的塔塔醬，讓鹹派多個夏日清爽風味；「杏仁帕瑪森丹麥棒佐琥珀焦糖博士茶乳酪沾醬」酥脆千層沾裹杏仁粉及細砂糖烤至焦糖化，口感薄脆並有細緻杏仁香氣，沾上琥珀焦糖博士茶與奶油乳酪精心調配而成的乳酪沾醬，將焦糖盈溢的香氣以不同方式呈現。

▲▼ 承億文旅攜手英國皇室御用唐寧茶打造高空無邊際泳池池畔下午茶 。（圖／記者翁伊森翻攝）

承億集團品牌長簡巧珊表示，非常榮幸能夠獲得唐寧茶的邀請一起推出『Taste of Living』計畫，承億文旅桃城茶樣子想打造的不只是飯店，而是一款茶的體驗與旅行，透過飲食、旅行將茶葉文化知識與感觸分享所有旅人，實踐品味生活的計畫目的。

【唐寧茶Twinings x 桃城茶樣子｜Taste of Living】專案內容「歲時紀套房贈雙人下午茶」專案:平旺日皆可入住，專案價最低$6,000元起。(含歲時紀獨賣套房乙晚+唐寧雙人下午茶套餐乙套+經典茶款客房體驗組乙份)另有「房客加購雙人下午茶」專案:平旺日皆可加購，享$1099元加購優惠，採電話預約，須提前三日預約，每日限量兩組，售完為止。預訂電話：05 2280 555• 承億文旅官網https://www.hotelday.com.tw

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