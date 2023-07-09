郭台銘允諾轉戰不分區、當立法院長？　侯友宜：我不知道這件事

▲就算徵召失利，鴻海董事長郭台銘總統夢似乎仍未消除。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜今（9）日出席宜蘭童玩節開幕活動，被問到鴻海創辦人郭台銘是否曾答應徵召失利就會出任國民黨不分區立委候選人，爭取當立法院長？侯友宜對此表示，「我不知道這件事」。此外，前立委黃國昌、館長陳之漢舉辦716大遊行，當天有望「郭侯合體」，侯對此表示「當天就按主辦單位的規劃」，對社會不公不義表達意見。

侯友宜今天行程充滿濃濃宜蘭味，下午出席宜蘭童玩節開幕活動，宜蘭縣長林姿妙、宜蘭縣議長張勝德、宜蘭立委參選人黃琤婷熱情相迎，在過程中侯被兒童戲水稍微淋濕，侯則笑說「天氣熱，淋濕有比較涼一點。」

媒體聯訪問到，有媒體報導國民黨秘書長黃健庭說郭台銘曾答應徵召失利後，就會出任國民黨不分區立委候選人，爭取當立法院長。侯友宜對此表示「我不知道這件事」，並表示最主要郭台銘有非常好的財經背景，也有推動經濟的貢獻，希望團結共同面對。

此外，侯友宜、郭台銘相繼應允參加黃國昌及陳之漢所舉辦的716大遊行，因此媒體也關心是否有機會「郭侯合體」。侯答，當天就按主辦單位的規劃，對司法改革、居住正義、社會不公不義等問題來做清楚表達，讓年輕人可以知道自己的看法。