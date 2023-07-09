驚險片！台中男酒駕逆向撞路邊3車　挨撞車主神反應逃過一劫

記者白珈陽／台中報導

台中市東區今（9）日清晨發生酒駕自撞事故，楊姓男子開車行經自由路三段時，突然衝向對向車道，撞上停放路邊的2輛汽車及1部機車，幸未造成人員傷亡。警方獲報到場處理，對楊男實施酒測發現酒測值超過0.25，楊男自述剛從朋友家喝完酒，詳細案發情形還須進一步調查，全案訊後依公共危險罪嫌將楊男移送偵辦。

▲楊男（黑色車輛）酒駕逆向自撞路邊車輛。（圖／民眾提供）

警方調查，楊姓男子（42歲）今日上午清晨6時許，駕駛自小客車沿自由路由西往東方向直行，行至自由路三段155號前時，逆向碰撞路邊停放的3部汽、機車，未造成人員受傷。

監視器畫面顯示，楊男車開到一半突然向左前方行駛，衝向對向車道，過程中險些撞上1名騎士。最後楊男一路撞上路邊車輛，首當其衝的白色轎車被撞移至人行道，第二輛車的車主則人就在車旁，看到楊男車輛直衝而來，嚇得趕緊跳開閃避。

▲▼楊男逆向差點撞到騎士；楊男自撞路邊車輛。（圖／民眾提供）

警方依規實施酒測，楊男酒精濃度達0.48，超過法定標準，後續將依公共危險罪嫌將他送辦。全案肇事原因尚待事故分析鑑定。

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