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創意與歡樂滿載！　信誼幽默故事派對7／8點燃孩子笑點

▲信誼將親子館研發的遊具，透過實驗、服務、優化，走入台灣各鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲信誼將親子館透過遊戲體驗除能感受立體化閱讀的奧妙，經典好書更帶來的不同體驗和感官刺激。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

疫情完全解放後的第一個暑假，信誼基金會在「中央書局」復刻重現信誼親子館的經典圖畫書主題遊戲探索體驗，7月8日起推出「經典圖畫書好好玩。幽默故事派對」，選用五本蘊含幽默和機智的經典圖畫書，把書中角色、故事、場景轉化成探索遊戲，讓幼兒們在炙熱暑假中能輕鬆、愉悅地在遊戲中探索、學習。

信誼基金會期致力兒童早期教育，信誼親子館不僅是國內第一個專為幼兒設立的室內遊戲場，所研發設計的教具、遊戲與活動，深受親子喜愛。信誼基金會營運長廖瑞文表示，近幾年來信誼將親子館研發的遊具，透過實驗、服務、優化，走入台灣各鄉鎮。廖瑞文並強調「走過這段疫情，大家都更需要輕鬆、幽默的潤滑劑。」

今年暑假綜合親子館最受歡迎的經典主題遊戲，邀請中部地區的親子一起來體驗閱讀和遊戲互動學習的樂趣，自台中大里李小姐受訪表示，走進來非常讚嘆，玩具和教具設計地很精美，書局也很美，透過遊戲體驗除能感受立體化閱讀的奧妙，經典好書更帶來的不同體驗和感官刺激，但活動只有兩周，很可惜。」

▲信誼將親子館研發的遊具，透過實驗、服務、優化，走入台灣各鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲信誼將親子館研發的遊具，透過實驗、服務、優化，走入台灣各鄉鎮。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

親子們走進中央書局三樓迎面而來的是《母雞蘿絲去散步》的經典場景，走過院子、繞過池塘、經過磨坊、搬搬麵粉；拾起《有一個老太太她吞了隻蒼蠅》的拼圖，點點圖案大聲唱出經典兒謠；在《晚安，猩猩》迷你動物園裡，找到配對鑰匙帶動物一起出來玩；欣賞《小黑魚》運用蓋印畫團結起來一起擊敗大魚；玩《賣帽子》疊疊樂，練練抓握和平衡。

營運長廖瑞文說，這五本經典圖畫書，都獲多項國際大獎並受全世界孩子喜愛，延伸設計成遊戲，孩子在探索中更能體會幽默故事裡涵養的智慧和哲理。在故事角色與場景延伸設計出的教具引領下，孩子融入情境透過感官、肢體動作等參與，從動作發展、認知到社會、情緒等跨領域整合學習，更能在閱讀和遊戲中培養孩子各領域能力的學習和發展。

中央書局是日治時期推廣新知、藝術文化的人文聚落，中部啟蒙文化的重要推手，書局重啟三年，舉辦閱讀島中央週三讀書會、按季規劃作家料理，以及蔣勳等名家輪番上陣的主題展覽，持續推動新世代閱讀文本與藝術涵養，２樓設置的信誼品牌館，也舉辦系列兒童閱讀、遊戲、手作、音樂等體驗活動。

 


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