南京西路天坑搶修！北市估今下午恢復通車　坑洞原因還要查

▲南京西路出現1.5m天坑。（圖／記者黃彥傑攝）

記者袁茵／台北報導

台北市大同區南京西路、貴德街口，8日深夜路面突然傳出巨響後發生地裂，瞬間出現一個天坑，當下有一輛休旅車經過，左前輪壓到坑洞爆胎，所幸駕駛沒有受傷，而該地也被拉起封鎖線，全線封閉雙向來車。台北市工務局9日中午表示，上午已開始進行銑刨加鋪作業，預計今日下午即可恢復開放通行。

針對大同區南京西路、貴德街口的天坑，台北市政府工務局表示，7月8日晚上11時49分接獲通報，南京西路315號道路有掏空情形，新工處隨即派員於現場設置相關交維措施，並緊急調派機具到場開挖。

工務局提及，經現場探挖並邀集台電、中華電信、自來水及衛工等管線單位確認，初步檢視各管線無破裂狀況；因考量該地點屬交通要道，因此立即先行辦理道路復舊及儘快恢復通行作業，之後會再提升人孔釐清坑洞原因。

工務局說明，9日凌晨4時15分，新工處已先回填混凝土穩定地層，上午則開始進行銑刨加鋪作業，預計今日下午即可恢復開放通行，後續將會加強該段路面巡查持續觀察，並請管線單位再徹底詳細檢測所屬管線狀況，新工處也將安排透地雷達進行檢測，找出造成坑洞原因，以利維護鄰近道路結構狀況。