三條通仍擁槍自重惡性不改　南警拂曉攻堅逮人查獲槍毒

▲台南市警六分局會同保安大隊、善化分局攻堅破門，查獲槍砲、毒品，2名犯嫌被逮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警六分局接獲線報，有三條罪之通緝犯賴姓男子，疑似持有槍枝和毒品，藏匿於台南市安定區，六分局見時機成熟，申請搜索票、會同保安大隊、善化分局協助支援，於8日拂曉出擊攻堅破門，現場查獲槍砲、毒品，賴、楊2名犯嫌被逮，其中1名逃亡近1年多通緝犯也狼狽落網。

據了解，市警六分局在偵辦案件，循線發現遭台南地檢、桃園地檢通緝詐欺、槍砲、不能安全駕駛等3案之20多歲賴姓犯嫌，不但躲避司法機關查緝，且擁槍自重，還持有毒品，恐有危害社會安全之虞。警方抽絲剝繭，比對多筆資料，終於確定安定區一區落腳處。

8日上午10時警六分局結合保安大隊、善化分局，拂曉出擊，並約10時結合保案警力攻堅破門，現場除查獲賴、楊2名犯嫌外，也查扣制式手槍，子彈、模擬彈、空包彈數發，安非他命數包。全案依毒品、槍砲、詐欺通緝、不能安全駕駛通緝、槍砲通緝等罪移送歸案偵辦。

六分局分局長許敏能強調，本案槍枝未發生危害前，員警能在最短時間內掌握線索、溯源追查，起獲槍枝、毒品，並將犯嫌查緝到案，避免毒品荼毒治安、避免槍枝成為作案工具，即為落實社區警政再出發與清源專案2.0之最佳表率。