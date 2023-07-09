9人團瑞芳登山　抵終點才知少1人！警消連2天搜尋出動空拍機

▲9人登山團前往勸濟堂，1男失蹤。（圖／新北市消防局提供，下同）



記者郭世賢、黃資真／新北報導

9名同事昨(8)日上午7時相約登山前往新北瑞芳勸濟堂，其中1名50歲男子因脫水腳抽筋，未告知其他友人先行下山，8人抵達終點後才發現男子不見，緊急報警求救，救難人員連夜搜尋，至今尚未找到人。

消防局說明，9人登山團路線為南子吝、劍龍稜，最終抵達勸濟堂，早上7點30分開始爬山，8人到達終點時才發現有人失蹤，與失蹤者最後一次見面是在下午2時，於五五峰下撤點，最後通話時間為4時50分，由於遲遲找不到失蹤者，一行人連忙報警。

救難人員獲報出動金山中隊、瑞芳及九份分隊4車10人，於晚上7時15分從登山口上山，抵達五五峰最高點皆未發現男子，搜救期間打電話皆有通，但無人接聽，搜尋至晚間10時50分後暫停。

今早消防局加派救難人力，出動瑞芳中隊、瑞芳、九份、橫科、汐止、秀峰，警義消共10車30人前往，規畫路線在可能的區域持續搜尋並利用空拍機加大搜索範圍。

消防局提醒，團體登山如果遇上天候不佳、人員狀況不好，都應該以團隊共同行動為原則。對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，不要單獨行動或超出自己能力範圍。若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或110，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。