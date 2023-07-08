八通關小營地山難！35歲協作「墜15米深谷」亡　今早吊掛下山

記者高堂堯、游瓊華、蔡怡萍／南投報導

八通關小營地昨（7）日傳出死亡山難，南投縣消防獲報，1名35歲登山協作不慎摔落15公尺深邊坡，緊急申請直升機運載救護人員入山，並徒步2小時到達事故現場，可惜墜落者已罹難，由於天色因素只能等到今日上午進行遺體吊掛，目前已完成直升機吊掛作業，交由家屬進行後續處理。

▲八通關小營地1名協作不慎摔落邊坡，救難人員緊急出動，但人已不幸罹難。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）



南投縣消防局於7日上午9時44分獲接，有一行2人登山隊，7月2日時自向陽入山，預計7月9日自東埔停車場下山，不料其中一位隊友35歲林姓男協作，行至八通關小營地附近，摔落約15公尺深邊坡，情況危急，急需救援。

南投縣政府消防局第三大隊獲報後，立即啟動救援機制並群呼義消，派遣信義及玉山分隊警消4人、義消1人，出動共5人馳援，且為節省救援時間，申請直升機卸載搜救人員至大水窟山屋，再人力徒步2小時趕抵事故現場，於下午16時10分接觸到罹難者，打包後拖拉至步道，並申請直昇機吊掛。

但當時天色已晚，不利直昇機執行作業，於今（8）早8時再次申請直昇機將遺體載至同富停機坪，並交由家屬及和相關單位處理。

南投縣政府消防局在此呼籲，民眾登山務必依循登山自治條例做好整備，並遵守團進團出原則，切勿脫隊單獨行動，若遇氣候不佳或不慎迷途，請冷靜沉著，原地等待救援。本局也將依規審查登山隊伍是否有違規事項，提醒民眾切勿觸法及冒險。