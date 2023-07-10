友移除頭貼！她擔心「是不是出事了」　一票人曝：不一定有意義

▲現代人常透過社群軟體關心朋友。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者郭卉寧／綜合報導

許多人會透過社群軟體的動態，來關心朋友的生活。一名女網友表示，只要看到朋友把頭貼刪除，就會擔心是否遇到什麼事，但又很不解，「移除頭貼的意義是什麼？」貼文發出後，引來一票人解答真正原因。

原PO在Dcard發文指出，有時候看到身邊的朋友突然把頭貼刪除，就會猜想對方發生什麼事，擔心他是不是心情不好，還是失戀了，但同時也好奇為什麼會把頭貼移除，「這是什麼不成文的事嗎？單純想問問大家的想法，把頭貼刪除的意義是什麼？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，不少網友紛紛解答，「心情不好，不想被人注意也會這樣」、「跟男友吵架心情不美麗，先撤下頭貼，等和好再選一張新的換上」、「看情況，最常見是不爽、不高興，所以就會刪除」。

也有人表示，這是一種釋放情緒的做法，「我心情不好也會想這樣做，主要是沒有可以訴說的對象，但又不想讓所有人都知道自己怎麼了，算是折衷的方式吧，默默的釋放壞心情」。

此外，還有一票網友認為，有時候只是不曉得要放什麼，「沒好看的照片可以放」、「因為想不到要放什麼」、「我覺得是看膩現在的頭貼，又沒有更好看的照片」、「我跟男友都是沒頭貼欸，只是不知道要放什麼而已」、「很多事情不一定有意義，有時候我只是不想放頭貼」。