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刪除Threads帳號「IG也被砍掉」　用戶急了！負責人揭2招解決

▲▼ Meta推出新社群Threads對決推特。（圖／達志影像／美聯社）

▲Meta推出新社群Threads。（圖／達志影像／美聯社）

記者曾筠淇／綜合報導

Meta推出的新社群平台「Threads」可以直接使用IG帳號登入，相當方便，不過近期卻有網友發現，若想將Threads的帳號刪除，IG帳號也會一併不見。對此，IG負責人亞當.莫塞里（Adam Mosseri）證實目前確實無法單獨刪除Threads帳號，並提供暫時的解決方式。

有網友在Dcard上，以「Threads刪除帳號IG也會被刪？」為標題丟出疑問，並說如果兩者會一起刪除，將降低她使用Threads的意願。先前在Twitter上也有相關討論，文中提到她無法單獨刪除Threads帳號，除非將綁定Threads的IG帳號也一起刪除掉才可以。

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消息一出，不少網友討論道，「聽起來也太嚇人了，我原本還在觀望要不要下載，看到這個我不下載了，感謝滅火」、「滅火+1」、「這是真的嗎？好恐怖」、「我都弄好了才跟我講這個」、「對！氣死，只能直接刪APP」、「真的是陷阱」、「謝謝你的提醒，永遠不會創建Threads帳號」。

也有網友回應，「其實使用者條款有寫，只是沒人要注意」、「不要按到刪帳號就好了呀～不想用放著或刪掉APP也可以呀，為什麼大家這麼恐慌」、「可以停用，不會影響IG主帳」、「所以你們從古至今的軟體不用了，都一定會把帳號刪掉嗎？不然不用就把APP刪掉就好，為何帳號也要刪掉」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads／mosseri）

▲亞當.莫塞里回應。（圖／翻攝自Threads／mosseri）

對此，IG負責人亞當.莫塞里在Threads上發文回應，他收到一些關於刪除帳號的問題，要澄清的是，「您可以停用您的Threads帳號，這會隱藏您的Threads個人資料和內容；您也可以將個人資料設置為私密，並且可以刪除單個Threads貼文，這些都不會刪除IG帳號」。

亞當.莫塞里也說，Threads與IG是連動的，也就是目前只有一個共用帳號，「但我們正在研究一種單獨刪除您的Threads帳號的方法」。

Post by @mosseri
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