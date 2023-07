刪除Threads帳號「IG也被砍掉」　用戶急了！負責人揭2招解決

▲Meta推出新社群Threads。(圖/達志影像/美聯社)

記者曾筠淇/綜合報導

Meta推出的新社群平台「Threads」可以直接使用IG帳號登入,相當方便,不過近期卻有網友發現,若想將Threads的帳號刪除,IG帳號也會一併不見。對此,IG負責人亞當.莫塞里(Adam Mosseri)證實目前確實無法單獨刪除Threads帳號,並提供暫時的解決方式。

有網友在Dcard上,以「Threads刪除帳號IG也會被刪?」為標題丟出疑問,並說如果兩者會一起刪除,將降低她使用Threads的意願。先前在Twitter上也有相關討論,文中提到她無法單獨刪除Threads帳號,除非將綁定Threads的IG帳號也一起刪除掉才可以。

I deactivated my threads account already but it turns out you can’t delete your threads account *without also deleting your Instagram account* so maybe just don’t sign up!