女旅客胸形怪怪的　海關一查她「絲襪包5活蛇」藏內衣

記者林彥臣／綜合報導

深圳海關所屬皇崗海關關員，在福田口岸旅檢入境通道，發現一名女性旅客身體形態較為怪異，將她引導至查驗台檢查，隨後竟然發現她在胸部的位置，藏了5條用絲襪包裹的活蛇。相關消息引發大陸與香港網友的熱議。

▲女旅客用絲襪包5條蛇入境深圳，因為身形太怪異被海關查獲。（圖／翻攝自微博／人民網）



根據香港媒體《香港01》報導，深圳海關於8日通報，在福田口岸旅檢入境通道，發現該名女子身體形態較為怪異，隨即引導至查驗台進一步檢查，赫然發現她在內衣裡面，藏了5條用絲襪包裹的活體蛇類。

▲女旅客用絲襪包5條蛇入境深圳。（圖／翻攝自深圳海關）



經鑑定這些活體蛇均為「玉米錦蛇」，已交由相關部門處理。據了解，「玉米錦蛇」無毒，全長80～120公分，主要分布於美國東部與墨西哥灣沿岸，並不是大陸原生蛇類，因為性格溫和，是相當受歡迎的寵物蛇。

▲玉米錦蛇無毒，是常見的寵物蛇。（圖／翻攝自微博／人民網）



微博網友對此討論表示，「嚇死了」、「我的天，不害怕嗎」、「神一般的腦迴路」、「江山代有才人出」、「可以判刑嗎？」、「這名女性旅客涉嫌違反《中華人民共和國郵政法實施細則》 第三十三條第六款禁止攜帶各種活的動物」。