　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

▲電扇。（圖／CFP）

▲大陸製電扇在全球高溫氣候環境下訂單暴漲。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地近日出現攝氏40度以上的高溫，全球6月初平均氣溫也出現同期歷史新高的紀錄，載高溫氣候的影響下，「清涼經濟」成為新藍海。大陸深圳一間製作「儲能電扇」的工廠一週內訂單呈現數倍增長，訂單甚至排到8月底，產能相當吃緊。此外，根據深圳海關統計，2023年1至5月的電扇出口已達135.5億元人民幣（約582億元新台幣），同比增長27％。

▲電扇。（圖／CFP）

《人民日報》報導，除了電風扇，包括空調、車載小冰箱、防曬服飾、太陽眼鏡等在內，多個品類的防暑產品正在迎來今年的出口高峰，而隨著海外多地高溫的持續，這種產銷兩旺的勢頭或將延續，與即將到來的下一年新訂單無縫銜接。

深圳市寶安區的一家電器生產廠負責人趙喜平表示，由於海外多個國家和地區高溫缺電，這種白天利用太陽能充電，夜晚照明，還能給手機充電的儲能電扇出口十分火爆，「6月初以來，我們每天詢價都超過兩三百條。業務人員給我們回覆說太疲憊，回不過來信息。我們在一周之內所收到的訂單也是幾倍增長。」

據了解，趙喜平的主要客戶來自南美、非洲和東南亞等國家及地區，過去每年夏季的訂單會在6月前就生產完畢並交付，但今年的訂單已經排到8月底，不僅有老客戶追加訂單，新客戶也在不斷增加，對工廠的產能增加不少壓力。

趙喜平指出，目前產能真的是非常緊張，「原來可以7到15天出貨，現在最長的交期已經排到60天之後，我們也在加緊開發複製模具，爭取在這個夏季解決目前的實際問題。」

深圳海關所屬龍崗海關一級行政執法員楊輝表示，隨著暑期臨近，防暑消夏產品成了全球貿易中的熱銷品，「從深圳出口的電風扇、防曬服飾等產品有了明顯增加，以電風扇為例，今年前5個月從深圳口岸出口的電風扇有135.5億元（人民幣，下同），同比增長了27%，出口歐盟的有21.4億元，同比增長了64%。」

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
林志玲東京約會老公AKIRA！　夫妻街頭自拍被目擊
被大小S提告！　葛斯齊「謝謝她們」：反而還我清白
實測6款iPhone升級iOS16.5.1　這款衰退40分鐘
快閃9小時限定！　星巴克買一送一喝起來
普丁生涯最大恥辱！　被迫城下之盟放走大廚
LIVE／山下智久睽違12年來台！　攜日劇女神抵桃機
快訊／誤觸電箱！　1人慘遭電死
已婚大咖戲劇男星爆開房知名女演員！　5身份線索曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

女孩給手機充電遭電擊「腳趾一片焦黑」　肇因直指「非原廠充電頭」

瓦格納「軍事叛變」對俄衝擊　陸學者：北約或將持續增強援烏大反攻

女子在馬桶內洗粽葉被嗆「噁爆」　店家喊冤：是清水，比洗菜盆還乾淨

梁靜茹巡迴演唱會瀋陽開唱　觀眾熱暈揮螢光棒齊喊：開空調

喜事變喪事！陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

56歲考27次連續落榜　「高考釘子戶」今年分數更退步…自曝大失誤

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆16歲少年90％燒傷　隔壁嬤目睹媽抱他來借浴室

老公路邊撿回各種鳥類　白鷺鷥突暴衝嚇壞妻子

瓦格納首腦傳叛變！稱「已占領軍事基地」 要求談判否則進攻莫斯科

超商浩克摩鐵失控遭強制送醫　新婚妻曝：他壓力太大沒睡好

NONO18年前被認證「有『長』處」　手毛也超多..庹宗康虧他「交友冠軍」

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

女孩給手機充電遭電擊「腳趾一片焦黑」　肇因直指「非原廠充電頭」

瓦格納「軍事叛變」對俄衝擊　陸學者：北約或將持續增強援烏大反攻

女子在馬桶內洗粽葉被嗆「噁爆」　店家喊冤：是清水，比洗菜盆還乾淨

梁靜茹巡迴演唱會瀋陽開唱　觀眾熱暈揮螢光棒齊喊：開空調

喜事變喪事！陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

56歲考27次連續落榜　「高考釘子戶」今年分數更退步…自曝大失誤

嘴咬絕緣皮、蹲到大腿骨脫位！72歲獨臂伯拚老命考取室內配線證照

美國最擔心「俄核武」受威脅！　前CIA官員：可能被恐怖份子搶走

快訊／台馬混雙決賽交手　大馬組合抱走冠軍！

有夠閃！冠佑結婚17週年撞巡演　隔空寵妻「想買什麼通通老公買單」

林志玲東京約會老公AKIRA！　雪白洋裝大飄仙氣…夫妻街頭自拍被目擊

陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

移民署邀請新住民體驗包粽　體驗多國風土民情尊重多元文化

美鐵路橋崩塌列車墜河　黃色液體噴出儲槽

叛變普丁！瓦格納集團總部曝光　陸媒：俄執法人員荷槍實彈接管

最美湖景飯店「雲品日月潭」7月重新開幕　全新整修亮點一次看

信義區左轉硬插下秒被警攔　超療癒瞬間！網：看5次笑5次

大陸熱門新聞

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

陪睡換冠軍結果變倒數？健身女模脫鞋砸裁判

56歲27次落榜　高考釘子戶今年更退步

女子在馬桶內洗粽葉被嗆「噁爆」 店家喊冤：是清水，比洗菜盆還乾淨

20歲妻偷吃50歲局長！小女兒全目睹吐9字　綠帽夫PO影片

畢典大雨！校長「放棄講稿」讓學生去躲雨

董事長違規開車進長城　

中國年輕人興起「Gap Day」

《暗黑破壞神4》禁止大陸玩家參加

公司要求頂40℃跑5公里　他沒跑完竟遭開除

端午節一家16口遭下毒！　

大連一家6口遭殺害　傳弟屠兄全家

瓦格納「軍事叛變」對俄的衝擊？　

狂嗑番茄腹痛爆！醫竟要她每天喝可樂

更多熱門

相關新聞

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

陸端午連假旅遊成績單：1.06億人次出遊...旅遊收入1611.08億元

大陸2023端午連假共三天，經文化和旅遊部（文旅部，下同）數據中心綜合測算，全國國內旅遊出遊1.06億人次，同比增長32.3%，按可比口徑恢復至2019年同期的112.8%；實現國內旅遊收入373.10億元人民幣（約1611.08億元新台幣），同比增長44.5%，按可比口徑恢復至2019年同期的94.9%。

梁靜茹巡迴演唱會瀋陽開唱 觀眾熱暈揮螢光棒齊喊：開空調

梁靜茹巡迴演唱會瀋陽開唱 觀眾熱暈揮螢光棒齊喊：開空調

氣溫飆到40℃！北京：學校可停課、減課

氣溫飆到40℃！北京：學校可停課、減課

南消防宣隊「粽夏防火防溺宣導」

南消防宣隊「粽夏防火防溺宣導」

北京41度！打破9年來歷史高溫

北京41度！打破9年來歷史高溫

關鍵字：

高溫炎熱40度電扇消暑防曬深圳經濟

讀者迴響

熱門新聞

NONO「對朱海君閨蜜起過色心嗎」全招了

NONO結婚證書一簽就變了

炎亞綸強吻曾之喬畫面被挖　她伸手幫擋嘴

陸新人拍婚紗遭雷劈畫面曝　新郎傷重亡

菜市場1元冰棒「結帳變10元」　他當場報警

台人赴大阪自由行遇竊　一睡下去損失70萬

太妍台灣站剛唱完「取消追蹤官方帳號」　粉絲心疼：無聲抗議

炎亞綸《營業中》被卡掉？爆偷拍首播「驚見1變化」

她罹「巨大肝癌」！醫：與早餐有關

王大陸、蔡卓宜爆情變！雙向取消IG追蹤

海豹以為潛水員溺水！抓他手臂「拖出海面」

NONO性騷擾「朱海君動作了」！

瓦格納4小時殺到　莫斯科急挖戰壕

耀樂沉默3天首發聲！洩炎亞綸案調查進度

肛門癢4原因「屎沒擦乾淨」！醫急喊1動作會更癢

更多

最夯影音

更多
黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」

黃豪平「修圖像吸大麻」脫口：謝...　賀瓏支持合併財產「她圖錢我圖身體」
天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

天兵媽送兒上學卻自己開走　他出門傻眼...背書包狂追！

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

美父子差點搭上泰坦號！最後一刻讓票內幕曝光

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

IVE桃機爆衝突「經紀人推台灣記者」　藝人面前吵架：讓開！

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

竹北氣爆釀15外洩、15火警　軸流閥「雜物入侵」害故障

熱門快報

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

《豈有此呂》主播張齡予來囉!

美女主播張齡予也遇過各種性騷擾，在自家飯店內幫忙，被噁問「有沒有那個？」

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面