陸製電扇2023年前5個月全球狂賣582億　深圳工廠訂單排到8月底

▲大陸製電扇在全球高溫氣候環境下訂單暴漲。（示意圖／CFP，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸多地近日出現攝氏40度以上的高溫，全球6月初平均氣溫也出現同期歷史新高的紀錄，載高溫氣候的影響下，「清涼經濟」成為新藍海。大陸深圳一間製作「儲能電扇」的工廠一週內訂單呈現數倍增長，訂單甚至排到8月底，產能相當吃緊。此外，根據深圳海關統計，2023年1至5月的電扇出口已達135.5億元人民幣（約582億元新台幣），同比增長27％。

《人民日報》報導，除了電風扇，包括空調、車載小冰箱、防曬服飾、太陽眼鏡等在內，多個品類的防暑產品正在迎來今年的出口高峰，而隨著海外多地高溫的持續，這種產銷兩旺的勢頭或將延續，與即將到來的下一年新訂單無縫銜接。

深圳市寶安區的一家電器生產廠負責人趙喜平表示，由於海外多個國家和地區高溫缺電，這種白天利用太陽能充電，夜晚照明，還能給手機充電的儲能電扇出口十分火爆，「6月初以來，我們每天詢價都超過兩三百條。業務人員給我們回覆說太疲憊，回不過來信息。我們在一周之內所收到的訂單也是幾倍增長。」

據了解，趙喜平的主要客戶來自南美、非洲和東南亞等國家及地區，過去每年夏季的訂單會在6月前就生產完畢並交付，但今年的訂單已經排到8月底，不僅有老客戶追加訂單，新客戶也在不斷增加，對工廠的產能增加不少壓力。

趙喜平指出，目前產能真的是非常緊張，「原來可以7到15天出貨，現在最長的交期已經排到60天之後，我們也在加緊開發複製模具，爭取在這個夏季解決目前的實際問題。」

深圳海關所屬龍崗海關一級行政執法員楊輝表示，隨著暑期臨近，防暑消夏產品成了全球貿易中的熱銷品，「從深圳出口的電風扇、防曬服飾等產品有了明顯增加，以電風扇為例，今年前5個月從深圳口岸出口的電風扇有135.5億元（人民幣，下同），同比增長了27%，出口歐盟的有21.4億元，同比增長了64%。」