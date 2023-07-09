校花女友太可愛！男交往半年「不敢色色」：怕玷汙了她

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周亭瑋攝）



記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶交往後，會希望和另一半有肌膚之親。但一名網友透露和女友交往半年，卻始終不敢做到最後一步，因為對方就像女神一般，他很擔心會「玷汙」了，一直跨不過心中的那道坎，只好PO文求助。文章曝光後掀起討論，但許多網友留言「性是很美好的，只要雙方同意就不是玷汙！」

原PO在Dcard發文表示，和女友已經交往半年多，感情很穩定，對方外型相當亮眼，是學校內的校花，無論是顏值還是身材都無可挑剔，2人也是彼此的初戀，但交往進度比較緩慢，他們從未討論過色色的事情，交往3個月後才接吻，「因為我怕太急會嚇到她」。

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直到最近，原PO才向女友提到，希望可以進到下一步。原本很擔心對方會排斥，沒想到女友思考了一下後就同意了，讓他當下感動得快哭出來。但當他要「提槍上陣」時，才發現自己不敢做下去，「可能因為女友在我心中是女神般的存在吧，很怕做了有種玷汙她的感覺」，不知道該如何跨過內心的那道坎，於是想問問看眾人的意見。

文章曝光後，網友紛紛表示「你再跨不過去，之後就是別人玷汙你的女神了」、「靠感覺就好，感覺對了就會做到底了」、「只能說你要好好珍惜對方」、「既然知道會玷汙就收起那種骯髒的想法吧」、「為何還是有人覺得性是玷汙，不然你是怎麼出來的」、「女生都說可以了，只要不要傷害對方，這根本不是玷汙好嗎」。

也有妹子留言指出，「哈哈哈好可愛！相信女生說可以是真的接受你喔！有可能女生也在期待，你如果再不衝的話可能會被說話」、「你如果再不上，到時候換你女友上來發文，說明明跟男友說可以，為什麼遲遲沒有動作，是不是我沒有魅力」、「你都問了就上啊哈哈哈，但是做的時候還是要尊重」、「做愛是很美好的事，對女生來說絕對不會是什麼玷汙」。