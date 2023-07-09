小四妹開房門撞見「姊姊、男友四肢交纏」　她用「4字」轉移話題

▲一名男網友和女友壞壞期間，被對方的妹妹撞見。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

一名男網友表示，日前和女友壞壞到一半，房門突遭對方就讀小學四年級的妹妹打開，當時2人四肢交纏的一幕剛好被看到，事後女友居然對妹妹解釋，當時在做「雙人瑜珈」，眼見成功轉移話題，讓男網友哭笑不得。

原PO在Dcard發文表示，將升大學三年級的他，高中二年級開始和女友交往，因此跟對方的爸媽很熟，之前在寒暑假就會經常去女友家過夜，一起照顧對方就讀小學四年級的妹妹。





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回想事發當天，原PO一時性起，正和女友在房間床上壞壞，卻聽到幾下敲門聲，由於對方爸媽都已去上班，女友妹妹平常也都睡到很晚，起初以為是聽錯，怎料下秒房門就遭女友妹妹打開，2人脫到只剩內衣褲且四肢交纏的一幕也被撞見。

當時，女友妹妹表示，「阿姊，要買早餐嗎？」女友回應，「不用，媽媽昨天有買小蛋糕在冰箱，我等一下切芒果給妳吃。」接著女友妹妹回應「好」，房門隨即遭關上。對此，原PO相當尷尬，因為女友房間的格局，一打開門就能看到床，「短短的幾秒鐘，對我來說像是過了幾小時一樣，不敢想像妹妹當時開門看到了什麼畫面，女友竟然能冷靜地跟妹妹對話，我那時候根本不敢轉頭跟她妹妹對視。」

後來他和女友頓時沒了興致，只好穿上衣服下樓吃早餐，結果女友突被妹妹詢問，「你們剛剛在幹嘛啊？」女友冷靜解釋，「我們在做雙人瑜珈呀！」眼見對方成功轉移話題，讓當時在廚房切芒果的原PO哭笑不得，「雙人瑜珈是什麼鬼啦！」

貼文一出引發熱議，網友相繼表示「妹妹長大就知道了」、「其實我覺得不用尷尬，女友如果可以趁這個機會對妹妹做性教育很好」、「妹妹長大去上瑜伽，然後脫衣服」、「幹嘛不鎖門」、「現在這個年代，妹妹很快會知道一切」、「女友反應好快好可愛」、「晚上女友爸媽回到家，女友的妹妹：『爸媽我想要看雙人瑜伽』」。

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