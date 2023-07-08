好市多「油漬摩佐羅拉乾酪」驗出致癌物需回收！同批逾千盒已售出

▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

記者洪巧藍／台北報導

食品藥物管理署今（8）日宣布好市多一批美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪」被驗出致癌物環氧乙烷，要求業者回收，該產品輸入總計913.92公斤，庫存僅剩156.4公斤(230盒)，已經售出757.52公斤，以此推算有超過千盒產品流入市面，恐怕已經被消費者吃下肚。

有民眾爆料指出，接獲好市多致電表示，一款起司驗出致癌物「環氧乙烷」要全面召回商品；食品藥物管理署傍晚先證實此事，而環氧乙烷在食品不得檢出，並於晚間宣布問題產品為美國產的「油漬摩佐羅拉乾酪(產地：美國)(規格：0.68公斤/盒)」。

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▲好市多一款起司驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）

食藥署副署長林金富表示，整起事件是起於好市多曾向食藥署報驗油漬摩佐羅拉乾酪產品1批，重量456.96公斤，產品有效日期2023.8.23，於6月26日邊境檢出農藥殘留環氧乙烷（ethylene oxide, EtO）1.407 ppm評定不合格，該批產品禁止輸入。

林金富指出，在邊境查出不合格產品未輸入，而食藥署追查已輸入國內同品項不同批號產品，仍在效期內有1批(產品有效日期20230707、20230719)，即請高雄市衛生局啟動後市場查核。

衛生局6月27日至好市多公司查察，該批產品輸入總計913.92公斤，目前尚庫存156.4公斤(230盒)，經該局抽樣檢驗，7月7日晚間檢出環氧乙烷1.277 mg/kg與規定不符，已請業者回收。

林金富表示，該產品在邊境查驗不合格以後，接下來輸入會從2%~10%的一般抽批改為20%~50%的加強抽批；至於後市場稽查發現違規產品流入市面，依據《食安法》可處分6萬到2億元，高雄衛生局已經約談好市多，將依照情節、產品危害性等進行裁罰。

▲好市多油漬摩佐羅拉乾酪驗出「環氧乙烷」，業者將全面召回。（圖／食藥署提供）