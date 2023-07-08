澎湖情人灣「浮潛遊客」失蹤　尋獲已無生命跡象

▲澎湖情人灣發生浮潛遊客失蹤事件，尋獲時已無生命跡象。（圖／記者陳洋翻攝，下同）

記者陳洋、林彥臣／澎湖報導

澎湖縣政府消防局於8日18時23分受理民眾報案指稱，16時左右帶領新北市友人約8-9名，至馬公市風櫃里情人灣海域浮潛，18時左右上岸後，發現1名同行下水男性友人遲未上岸。經警消人員搜救，尋獲40歲古姓男子，到院前已無呼吸心跳，送往衛生福利部澎湖醫院進行搶救。

消防局獲報後，立即派遣第一大隊、澎南分隊及馬公分隊消防車、救護車及救生艇共5車1艇12人前往搜救，現場由大隊長陳正宜指揮；另同時通知第十三巡防區、漁業電台及澎湖縣救難協會協助搜救。

勤務人員趕往途中，考量事故前海域不利救生艇吊掛作業，乃改由風櫃西港碼頭完成救生艇吊掛後，出發前往事故海域搜救。

搜尋期間，現場岸巡人員操作空拍機進行空中搜索，於事故地點海域前方約50公尺處發現溺者（古○偉、男性、約40多歲、住新北市淡水區），其同行友人隨即涉水欲拖帶溺者，救護人員亦攜帶長背板前往協助固定後搬運上岸。

經醫護人員評估後，溺者已呈現OHCA狀態（到院前無呼吸心跳），立即施予CPR+AED、建立口咽吸道及自動心肺復甦機等處置後，搬運上救護車，並於車內持續心肺復甦術，送往衛生福利部澎湖醫院進行搶救。